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02.07.2026 в 11:50

OpenAI предложила передать 5% своих акций правительству США

Глава компании обсудил продажу доли с Дональдом Трампом

Американская компания OpenAI предложила передать правительству США 5% своих акций. Это происходит на фоне растущего внимания властей к деятельности компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Чиновников беспокоят риски неправомерного использования передовых моделей и вопросы о том, будут ли американцы получать долю от прибыли ИИ-сектора. Об этом пишет газета Financial Times.

Глава OpenAI Сэм Альтман обсудил продажу доли в компании с президентом США Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Латником и министром финансов Скоттом Бессентом. Эта информация появилась после того, как на прошлой неделе OpenAI по запросу американского правительства отложил полноценный публичный запуск модели GPT-5.6.

OpenAI также предложила, чтобы другие американские ИИ-компании передали правительству аналогичные доли. Однако пока неясно, согласятся ли они на это.

В июне Трамп заявил, что изучает варианты предоставления американцам доли в ведущих ИИ-компаниях в ответ на опасения, что обычные граждане не получат своей части ожидаемой прибыли этого сектора.

Ранее OpenAI предложила создать фонд общественного благосостояния для инвестирования в ИИ-компании и распределения доходов среди американцев.

Искусственный интеллект власти США OpenAI
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