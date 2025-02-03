OpenAI представила функцию «глубокого исследования» для ChatGPT

Американская OpenAI представила новую функцию в чат-боте ChatGPT под названием Deep Research. Она позволяет проводить сложные исследования и обобщать значительные объемы доступной в сети информации. Система «за десятки минут выполняет то, на что у человека ушли бы часы», говорится на сайте компании.

Новая программа по запросу находит, анализирует и обобщает данные из сотен онлайн-источников, создавая полноценные отчеты «на уровне исследователя-аналитика». Отмечается, что Deep Research нацелен на улучшение разработки общего искусственного интеллекта и создания нового научного знания.

Система работает на основе готовящейся к выпуску модели o3, оптимизированной для поиска данных в сети и их анализа. Пока функция доступна только для пользователей с платной подпиской ChatGPT Pro, но в будущем ее добавят для подписчиков с тарифами Plus и Team.

В компании указывают, что функция Deep Research будет полезна специалистам в таких областях, как финансы, политика, управление, а также для пользователей, которым требуется сравнение товаров на рынке.

Для получения ответа на запрос может потребоваться от 5 до 30 минут в зависимости от сложности задачи. При этом пользователь сможет пользоваться чат-ботом, пока тот работает над задачей. Кроме ответа на вопрос, программа также покажет информацию о том, какие шаги она совершила во время анализа, а также ссылки на использованные источники.