Каждый основатель Anthropic может получить $250 млн на IPO

Семь сооснователей американской AI-компании Anthropic планируют продать в ходе первичного размещения акций (IPO) чуть более 3,3 млн бумаг каждый. При средней цене $74 за акцию выручка каждого составит около $250 млн. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на документы компании.

После продажи доля каждого из основателей составит примерно 3,2% акций класса А, а их совокупная доля — около 22%. При этом они сохранят контроль над 51,1% голосов. Среди основателей — гендиректор Дарио Амодей, президент Даниэла Амодей и еще пять руководителей компании.

Обновленные параметры размещения предусматривают продажу 825 млн акций по цене от $70 до $78 за бумагу. При этом Anthropic рассчитывает привлечь до $90,4 млрд с учетом IPO и сопутствующего частного размещения. Полностью разводненная оценка компании может достичь $1,4 трлн, тогда как рыночная капитализация при верхней границе ценового диапазона составит около $1 трлн.

В регистрационных материалах компания также раскрыла показатели роста бизнеса. Годовой темп выручки Anthropic достиг $81 млрд по состоянию на 31 октября — на $10 млрд больше, чем месяцем ранее. Кроме того, более 90% изменений в собственной кодовой базе компании создаются с помощью Claude.

Согласно данным Bloomberg, оценка IPO запланирована на 18 ноября, начало торгов ожидается на следующий день.