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10.11.2026 в 16:10

В корпоративный мессенджер Time внедрили ИИ-функционал

К виртуальному помощнику можно обращаться на естественном языке

Группа «Т-Технологии» выпустила обновление корпоративного мессенджера Time со встроенным ИИ-помощником, функцией суммаризации текстовых обсуждений и MCP-сервером для подключения ИИ-агентов. ИИ-функционал протестировали внутри компании: за три месяца сотрудники направили свыше 1 млн уникальных запросов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Т-Технологий».

ИИ-помощник встроен в отдельный чат внутри Time. К нему можно обращаться на естественном языке, чтобы искать сообщения, собирать контекст, выявлять пропущенные вопросы, разбираться в открытых задачах и писать от имени пользователя.

Суммаризация тредов формирует краткий пересказ обсуждения в выбранном треде или канале. Это позволяет восстановить содержание переписки после длительного отсутствия пользователя или познакомиться с историей проекта без чтения предыдущих сообщений. Для более сложных запросов можно использовать ИИ-помощника.

MCP-сервер Time — это посредник между Time и внешними ИИ-агентами. Через MCP-сервер агент получает доступ к контексту мессенджера и может выполнять в нем действия, что позволяет работать с данными Time в привычных приложениях.

ИИ-помощник и подключенные через MCP агенты работают с информацией, к которой имеет доступ конкретный пользователь, и выполняют действия в рамках его прав. ИИ-инструменты Time не используют интернет для поиска информации и взаимодействуют с мессенджером только через внутренние интерфейсы. К ИИ-функциям можно подключить модель, которая работает в контуре пользователя.

TIME Искусственный интеллект Т-Технологии
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