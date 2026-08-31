ООО «Адв Контент» потребовало почти 10 млн рублей с ООО «Хавас Медиа»

ООО «Адв Контент» (входит в АДВ ) обратилось с требованиями почти 10 млн руб. к ООО «Хавас Медиа» о взыскании задолженности и неустойки по договору об оказании услуг и выполнении работ по разработке и реализации рекламных кампаний.

В рамках договора ООО «Адв Контент» осуществляло размещение рекламных материалов клиента ООО «Агроторг» (бренд «Пятёрочка») в эфире телеканала «Карусель». Размещение рекламной кампании осуществлялось в течение трех месяцев — с августа по октябрь 2025 года. Однако ответчик оплатил услуги только за август 2025 года.

Размер основной задолженности ООО «Хавас Медиа» перед ООО «Адв Контент» за сентябрь и октябрь 2025 года составляет 9,029 млн руб. В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты истцом также начислена предусмотренная договором неустойка в размере 902 тыс. руб.

Напомним, в 2025 году группа АДВ официально заявила об утрате операционного контроля над ООО «Хавас Медиа». Контур управления разделился: АДВ осталась под контролем нового российского менеджмента, а Havas Media управлялось структурами основателя холдинга Дмитрия Коробкова через нидерландскую Semaris Holding. Сейчас компании являются оппонентами в судах.

Ранее Sostav писал о том, как «Пятёрочка», «АДВ Контент» и Havas Media создали свое новогоднее шоу на «Пятом канале».