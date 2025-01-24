«Пятёрочка», «АДВ Контент» и Havas Media создали свое новогоднее шоу на «Пятом канале»

31 декабря АДВ совместно с «Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ» запустила новогоднюю спонсорскую интеграцию «Пятёрочки» в музыкально-кулинарное шоу «Поем и готовим» «Пятого канала». Результатами работы с Sostav поделилась команда АДВ.

2025 год зрители «Пятого канала» встретили праздничным эфиром. В рамках музыкально-кулинарного шоу «Поем и готовим» шеф-повар Василий Емельяненко и телеведущая Анна Семенович показали, как приготовить праздничные блюда из меню от «Пятёрочки», а артисты исполнили свои хиты — в их числе песня о «Пятёрочке» певицы Лилианы.

Праздничные блюда народов России и новогодний стол Анны Семенович

Шеф-повар Василий Емельяненко продумал специальное меню, в которое вошли блюда кухонь народов России. Во всех рецептах были использованы продукты СТМ брендов «Пятёрочки» — зритель также мог наблюдать выкладку из них на столе. Команда «АДВ Контент» добавила в сюжет и юмористический скетч с актером сериала «Наш спецназ».

В своем смартфоне Анна показала Василию «карусель», как накрывался ее домашний новогодний стол — все праздничные блюда телеведущая заказала с доставкой уже готовыми — от бренда «Пятёрочка кафе». В момент диалога на кухне ведущим поступил звонок от Яна Цапника — актер поздравил всех зрителей и покупателей «Пятёрочки» с наступающими праздниками.

Во время интеграций появлялись графические брендированные плашки — с брендингом СТМ брендов и логотипом «Пятёрочка кафе».

Ирина Дворникова, директор департамента маркетинговых коммуникаций, «Пятёрочка»: Для нас важно продвигать свой CTM и бренд «Пятёрочка кафе», а Новый год — лучший повод о них рассказать: ведь в канун праздника люди делятся на два типа — тех, кто совсем ничего не успевает — и им на помощь приходят готовые блюда, и тех, кто будет готовить сам. Но мы точно знаем, что все эти люди «встречаются» в одном месте — у телевизоров в ожидании боя курантов.

Музыкальный номер от «Пятёрочки»

Певица Лилиана, которая исполнила песню про «Пятёрочку», выступила на сцене новогоднего шоу «Пятого канала» с полноценным номером — с декорациями, балетной группой и танцем. На большом экране зрители увидели новогоднюю брендированную графику, а в зале программы — брендированные ёлку и бокалы. «Брендировали» и логотип «Пятого канала»: с помощью нейросетей через вихрь снежинок он на 10 секунд превратился в логотип «Пятёрочки».

Рекламные форматы включали в себя брендированные ролики с героями шоу: версию с Анной (с акцентом на «Пятёрочка кафе») и версию с Василием (с общим акцентом на СТМ), а также анонсирующий ролик с обратным отсчетом до Нового года с участием обоих ведущих.

Леонид Юргелас, генеральный директор «АДВ Контент»: Когда мы узнали, что «Пятый канал» готовит своим телезрителям новогодний подарок в виде шоу формата, мы сразу подумали о том, что это крутое творческое пространство для интеграции «Пятёрочки». Большое количество разнообразных рекламных форматов в сочетании с юмористическими заходами вписываются в общий новогодний «сюжет» и при этом в полной мере передают все продуктовые преимущества.

Маргарита Лебедева, директор Дирекции производства программ «Пятого канала» отметила, что Новый год — безусловно, одно из самых долгожданных событий года. Подчеркнула важность пребывания с близкими в этот день и рассказала, что семьи традиционно собираются вместе и готовят блюда по своим особенным рецептам. Маргарита добавила, что создать праздничное настроение помогает хорошая музыка, поэтому было решено сделать шоу, объединяющее музыкальный и кулинарный форматы, а «Пятый канал» предоставил партнерам из «Пятёрочки» возможности для интеграции в этот проект, результат которой получился интересным и душевным, — поделилась эксперт.

Дмитрий Ульяшенко, генеральный директор HavasMedia (группа АДВ): Помимо спонсорской интеграции, мы запустили анонсирующую кампанию: несколько роликов, брендированные графические плашки с героями программы и, обратный отсчет — до Нового года. Также были запущены спонсорские заставки с CTM брендами «Пятёрочки». Заметные форматы в сочетании с высокой частотой показа хорошо работают на запоминаемость и имидж бренда.

Антон Савельев, директор департамента спонсорства и трансмедийных проектов сейлз-хауса «Эверест», рассказал, что накануне Нового года и в дни зимних каникул в телеэфире всегда царит особая магия. Это время, когда зрители стремятся погрузиться в атмосферу веселья и разделить радость с любимыми героями шоу и телепрограмм. Антон выразил радость по поводу того, что получилось реализовать интеграцию для «Пятёрочки».