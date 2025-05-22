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18+
22.05.2025 в 12:50

Онлайн-торговля стала самой популярной категорией у предпринимательниц

Женщины ежегодно наращивают оборот своего бизнеса более, чем на 70%

За последний год на онлайн-торговлю пришлось больше 23% маркетингового бюджета предпринимательниц, продвигающих свой бизнес на площадках VK. Также в топ-3 вошли предложения по отдыху и развлечениям (18%) и образование (13%). Таковы данные исследования VK и маркетплейса цветов и подарков Flowwow, проведенного в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Отчет есть в распоряжении Sostav.

На Flowwow наиболее популярными категориями для продажи стали цветы (82% предпринимательниц), кондитерские изделия и пекарни (9%) и съедобные букеты (5%).

В первом квартале 2025 года рекламные бюджеты предпринимательниц на площадках VK выросли на 57% год к году. Основные объекты продвижения — сообщества в соцсетях, на которые приходится 68% размещений.

Полина Воронина, директор направления b2b-маркетинга Flowwow:

Селлеры создают страницы своего бренда, где размещают ссылки на карточки товаров на маркетплейсах. Это позволяет им расширить охваты и повысить узнаваемость бренда, одновременно снижая расходы на логистику и маркетинг.

Валерия Орлова, директор бизнес-юнита сервисов для СМБ VK:

Предпринимательницы активно развивают свое дело онлайн: ведут бизнес-сообщества, выкладывают контент, общаются с аудиторией, инвестируют в рекламное продвижение. Наиболее популярные категории бизнес-сообществ, которые принадлежат предпринимательницам «ВКонтакте», — красота, развлечения и досуг, рестораны и предметы гардероба. Наибольшее количество таких сообществ — в Архангельской области, республике Башкортостан, Вологодской, Воронежской и Кировской областях.

По данным Flowwow, женщины ежегодно наращивают оборот своего дела более, чем на 70%. Самые высокие продажи приходятся на 8 Марта, 14 февраля и День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Лидеры по обороту — Москва и Санкт-Петербург. Среди регионов больше всего женщины зарабатывают в Подмосковье, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской и Самарской областях.

Ранее сообщалось, что мужчины чаще подрабатывают в доставке, женщины — в онлайн-торговле.

исследование онлайн-торговля VK Flowwow
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