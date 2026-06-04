Онлайн-стриминг обогнал платное ТВ по доходам

Глобальный рынок онлайн-видео продолжает смещаться в сторону стриминговых сервисов. По данным Omdia, к концу 2025 года число онлайн-видеоподписок достигло 2,24 млрд, увеличившись на 17,6% за год. Однако в 2026 году аналитики ожидают заметное замедление роста — рынок переходит в более зрелую фазу.

При этом сегмент платного телевидения продолжает сокращаться: количество подписок снизилось на 1,8% и составило около 1,03 млрд. В результате онлайн-видео формирует уже 68,4% всех глобальных подписок на ТВ и видеосервисы, общий объем которых достигает 3,3 млрд.

Финансовая картина также изменилась: в 2025 году доходы онлайн-видео впервые превысили выручку платного ТВ. Стриминговые сервисы заработали $176 млрд (+13,5%), тогда как платное телевидение снизилось до $170 млрд (-4%). В расчет включены подписки и транзакции, но не рекламные доходы.

Аналитики отмечают, что рост рынка в 2025 году во многом обеспечили более дешевые тарифы с рекламной моделью, которые активно продвигали операторы связи и платформы платного ТВ. Однако в дальнейшем сервисы будут смещать фокус с привлечения новых пользователей на повышение дохода с существующей базы — прежде всего через премиальные и безрекламные подписки, что может замедлить рост до однозначных значений уже в 2026 году.