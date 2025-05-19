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19.05.2025 в 06:10

Онлайн-продажи продуктов питания выросли на четверть

Доля онлайн-заказов в общей структуре продаж категории превысила 5%

Рынок онлайн-продаж продуктов питания в России в первом квартале снова показал значительный рост — на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 388 млрд руб. Доля интернет-торговли в общем розничном обороте продуктов питания увеличилась на 0,5 п.п. и составила 5,6%, что стало «историческим максимумом». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Infoline.

Рынок продолжил рост за счет активной экспресс-доставки (до двух часов). Объем этой услуги увеличился на 40,2% и достиг 286 млрд руб., тогда как оборот доставки по плану, самовывоза и доставки «впрок» остался примерно на уровне предыдущего года — около 102 млрд руб. Такой тренд свидетельствует о растущем спросе на быстрые сервисы.

Формат самовывоза активно развивается благодаря маркетплейсам, которые занимают около 75% этого сегмента. Доля сервиса «Купер» снизилась на 13,2 процентных пункта до 18%, а у других ритейлеров — до 6,5%.

Лидером по объему онлайн-продаж продовольственных товаров стала X5— ее оборот за первый квартал вырос на 55,6% и достиг 78,2 млрд руб. Впервые она вышла на первое место по итогам IV квартала 2024-го благодаря расширению географии доставки и внедрению новых технологий.

Второе место занимает «Самокат», чей оборот увеличился почти на 10% до 69,1 млрд руб. При этом он остается лидером по количеству заказов — их число выросло за год на 27,2%. «Купер» зафиксировал снижение продаж на 26,4%, сосредоточившись на внедрении новых форматов и технологий. На 17,8% просели онлайн-продажи у «Ашана» (до 7,3 млрд руб.).

По итогам прошлого года российский рынок онлайн-торговли вырос на 37% и достиг 11,3 трлн руб. Он составил 20% от всех розничных продаж в стране,

InfoLINE Продукты питания
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