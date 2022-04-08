Российские онлайн-кинотеатры просят снизить для них НДС до 10%

Онлайн-кинотеатры попросили правительство России снизить НДС на подписки на фильмы и сериалы с 20 до 10%. С такой инициативой выступила ассоциация «Интернет-видео», среди её участников — Ivi, Okko, Amediateka и Start. Об этом сообщают «Известия».

Снижение налога позволит увеличить инвестиции в производство оригинальных российских фильмов и сериалов, что поможет смягчить сложившийся дефицит премьерного контента из-за ухода с российского рынка западных киноновинок, уверены в ассоциации.

«От премьер зависит как телевидение, так и аудиовизуальные сервисы: нужно поддерживать рейтинги на ТВ и базу платящих подписчиков в онлайн-кинотеатрах. С учётом сильного падения рекламного рынка, ресурсной основы ТВ, и сокращения репертуара в кинотеатрах наиболее «живой» бизнес-моделью производства и монетизации фильмов и сериалов остаются онлайн-кинотеатры», — считает руководитель ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

В России есть примеры налоговых льгот для продавцов контента, напомнил он. Например, продажа билетов в кино освобождена от НДС, а в 2020 году ставка налога была снижена до 10% для электронных книг.

В «Интернет-видео» подсчитали, что если объёмы рынка сохранятся на текущем уровне, то выпадающие доходы бюджета не должны превысить 1,6 млрд руб. в год.

Однако насколько отечественный контент сможет заменить выпадающие иностранные премьеры, пока неясно, отметили изданию эксперты. В Минцифры подчеркнули, что положительно относятся к предложениям, направленным на развитие российских видеосервисов.

В числе предложений, которые объединение направило правительству, — принятие антипиратского законопроекта, предписывающего во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент. Его внесли в Госдуму в прошлом году.

Закон не позволит получать контент бесплатно, что приведёт к росту аудитории платных сервисов, уточнил Бырдин.

По данным издания, письмо «Интернет-видео» с предложениями, адресованное вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в правительстве пока не получили.

По данным Telecom Daily, за 2021 год онлайн-кинотеатры выпустили 74 собственных проекта против 20 в 2020 году, а их инвестиции в это направление выросли почти в пять раз, до 16 млрд руб. В этом году число оригинальных сериалов и фильмов, выпущенных в России, снизится из-за ухода с рынка Netflix и заморозки затянувшихся проектов.