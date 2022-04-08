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18+
08.04.2022 в 08:00

Инвестиции в оригинальный контент онлайн-кинотеатров в 2021 году выросли почти в пять раз

За год выпущено 74 собственных проекта

За 2021 год онлайн-кинотеатры выпустили 74 собственных проекта против 20 в 2020 году, а их инвестиции в это направление выросли почти в пять раз, до 16 млрд руб. Однако в этом году число оригинальных сериалов и фильмов, выпущенных в России, снизится из-за ухода с рынка Netflix и заморозки затянувшихся проектов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

По числу премьер прошлого года лидирует Start, он выпустил 22 проекта. Kion стал вторым по этому показателю, у него вышло 14 проектов, у Premier — 10. Вырос и объем инвестиций: если в 2020 году, по оценке аналитиков, онлайн-кинотеатры вложили в это направление 2−3 млрд руб., то в 2021 году — уже порядка 15−16 млрд руб. Самыми узнаваемыми у россиян оказались третий сезон сериала «Содержанки» от Start, «Выжившие» от Okko и второй сезон «Проекта Анна Николаевна» от «Кинопоиск HD».

На фоне отсутствия доступа к зарубежным премьерам онлайн-кинотеатрам «не остается ничего иного, как привлекать внимание пользователей за счет уникального контента», считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Однако в 2022 он прогнозирует сокращение проектов. Этому, в частности, способствует уход с рынка зарубежных игроков. Так, Netflix остановил производство всех четырех запланированных в России сериалов. Кроме того, уже началось закрытие экспериментальных или затянувшихся в производстве проектов, добавил директор Ivi Originals Вадим Соколовский.

В Ivi пояснили, что стараются сохранить производство оригинальных продуктов на уровне предыдущего года и продолжают поиск и разработку проектов на 2023 год. В Premier заявили, что число собственных проектов платформы растет, до конца года сервис планирует представлять по две-три новинки ежемесячно. Kion готовится в 2022 году выпустить около 30 оригинальных проектов против 21 годом раньше.

Ранее в TelecomDaily подсчитали, что в 2021 году выручка онлайн-кинотеатров выросла на 41% и составила почти 55 млрд руб. При этом сложная экономическая ситуация и видеопиратство не повлияли на показатель — рост достигнут за счёт привычки пользователей к услугам видеосервисов, а также продления удалённой работы.

ivi Start онлайн-кинотеатр Premier видеосервис Kion
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