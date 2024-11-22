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18+
22.11.2024 в 14:40

«Кинопоиск» лидировал среди онлайн-кинотеатров по числу устройств, с которых смотрят контент

На второй строчке в списке Wink, на третьей — «Иви»

Mediascope представил топ онлайн-кинотеатров по количеству устройств, с которых пользователи смотрели контент в октябре 2024 года. На первом месте в списке «Кинопоиск». Доля сервиса в Live (прямой эфир) и VOD (видео в записи) в среднем за сутки составила 34%. На втором месте в рейтинге Wink (24%), замыкает тройку лидеров «Иви» (14%). Об этом рассказал руководитель сектора цифровых инноваций Mediascope Михаил Козлов на конференции компании.

Доля онлайн-кинотеатра Kion в Live и VOD равна 7%, Okko — 6%, Premier — 3%.

По доле в VOD в среднем за сутки лидером является «Кинопоиск» (46%). На второй строчке «Иви» (21%), на третьей — Okko (9%). Далее в списке следуют Wink (7%), Kion (5%), Premier (5%) и «Смотрим» (2%).

Также в Mediascope рассказали о времени просмотра мультфильмов в октябре. Наибольшую долю заняли «Три кота» (13%). У мультика «Маша и Медведь» — 11%, у «Леди Баг и Супер-кот» — 6%, у «Барбоскиных» и «Синего Трактора» — по 5%. Доля «Лунтика» составила 4%. По 3% у мультфильмов «Смешарики», «Котёнок Котэ», «Буба» и «Ми-ми-мишки». По 2% — у «Простоквашино», «Фиксиков» и «Трёх богатырей».

С июля по октябрь 2024 года общее количество часов просмотра мультфильмов в онлайн-кинотеатрах выросло в 3,7 раза. Доля мультиков в общем времени просмотра контента увеличилась с 8 до 17%.

Ранее сообщалось, что половина жителей российских городов пользуются подписками на онлайн-кинотеатры. Лидером по общему числу подписчиков является «Кинопоиск».

Онлайн-кинотеатры исследование Mediascope
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