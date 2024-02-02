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02.02.2024 в 17:57

Российские онлайн-кинотеатры на четверть увеличили выпуск оригинальных проектов

Большая часть таких проектов — игровые сериалы

В 2023 году российские онлайн-кинотеатры выпустили 175 оригинальных проектов. Это на 26% больше, чем в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Кинопоиск Pro».

На игровые сериалы приходится 64% от общего числа выпущенных в прошлом году оригинальных проектов. Ещё 36% составили полнометражные фильмы, документальный контент и прочее. В 2022 году на игровые сериалы также приходилось 64% (89 проектов из 139).

Онлайн-кинотеатр Premier в минувшем году выпустил 28 оригинальных игровых сериалов. Wink представил 22 таких релиза. У Start вышло 20 проектов, у Okko — 17, у Kion — 13. «Иви» выпустил 10 игровых сериалов, «Кинопоиск» — шесть, more.tv — пять.

Самый большой интерес у зрителей видеосервисов вызвали сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Король и Шут», «Лада голд» и «Фишер». Также популярностью пользовались второй сезон «Жизни по вызову», «Волшебный участок» и третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка».

Оригинальные сериалы являются для видеосервисов брендообразующими проектами. Они работают на привлечение новых пользователей в подписку и удержание в ней текущей аудитории.

Ранее сообщалось, что число подписок на российские онлайн-кинотеатры на конец декабря прошлого года составило 45,2 млн. За второе полугодие показатель увеличился на 23% с 36,7 млн подписок.

Онлайн-кинотеатры исследование
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