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05.03.2020 в 15:55

Платящая аудитория ivi выросла вдвое — до 2,2 млн человек

Выручка онлайн-кинотеатра также увеличилась в 2019 году на 55%

В 2019 году в два раза выросла среднемесячная платящая аудитория онлайн-кинотеатра ivi, сообщает пресс-служба сервиса. Теперь таких пользователей насчитывается уже 2,2 млн.

По итогам 2019 года выручка кинотеатра выросла на 55%, составив 6,1 млрд рублей без НДС. Среднемесячная аудитория сервиса выросла на 14%, превысив 50 млн уникальных пользователей. Длительность смотрения в 2019 году составила 1 млрд часов, 400 млн из них пришлись на платящую аудиторию.

Выручка платной модели в 2019 году выросла на 68% и составила 4,6 млрд рублей без НДС, занимая 76% в общей выручке сервиса в 2019 году (70% в 2018 году).

К ключевым драйверам роста выручки платной модели относятся:

  • Дальнейшее развитие пользовательского опыта
  • Рост популярности и как следствие продолжающийся рост продаж телевизоров с функцией Smart TV и смартфонов
  • Рост платящей аудитории Android-устройствах и в web-версии сервиса.
  • Эксклюзивный контент доступный только на ivi, в т. ч. контент, созданный при участии ivi
  • Повышение лояльности пользователей к легальным OTT VOD сервисам
  • Антипиратские инициативы

Валовый доход от рекламной модели (это бюджеты рекламодателей, которые размещают объявления на ivi) поднялся на 27% до 2 млрд рублей без НДС. Самым быстроразвивающимся сектором этого сегмента остается монетизация инвентаря на платформах «Смарт ТВ».

С мая 2019 ivi занимается производством собственного контента, чем занимается специальное подразделение ivi originals. Его первой сделкой стал контракт с одной из ведущих студий-производителей контента Carbon Production, в рамках которой ivi приобрела миноритарную долю в студии. Производство контента уже началось.

Недавно стало известно, что рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2019 года в России ускорил свой рост: совокупная выручка его участников увеличилась на 50% до 17,1 млрд рублей. При этом платежи пользователей в общей выручке превысили поступления от рекламы.

ivi онлайн-кинотеатр
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