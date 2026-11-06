Omnicom Media возглавила глобальный рейтинг медиагрупп RECMA

Omnicom Media заняла первое место в глобальном рейтинге медиагрупп RECMA. Компания набрала 7,67 тыс. баллов, или 34,7% совокупного показателя рынка, опередив Publicis Media с результатом 26,1%. Третью позицию заняла WPP Media с 16,9%.

В исследовании оценивались 694 агентства на 45 рынках по 19 критериям. RECMA учитывала структуру компаний и их рыночную устойчивость, а также изменения в клиентских портфелях с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года. Рейтинг отражает не только масштабы бизнеса и число новых контрактов, но и общую эффективность агентств.

Omnicom Media занимает около 30% рынка по объему медиабюджетов и биллингов. Три агентства Omnicom Media — OMD, PHD и Initiative — вошли в пятерку лучших глобальных сетей. OMD сохранила первое место в рейтинге в 12-й раз подряд. Кроме того, сеть получила высокие оценки за сбалансированность результатов на разных рынках.

Наибольший прирост за три года показала Publicis Media, увеличившая свой результат на 6,7 п.п. RECMA связывает успех группы, в частности, с интеграцией специализированных подразделений и стратегией Power of One. Среди крупных побед Publicis — рекламные бюджеты PepsiCo, Microsoft, Mars и Pfizer.

WPP Media, напротив, потеряла за три года 3,8 п.п. RECMA отмечает рост роли групповых структур: около половины медиабюджетов, рассматривавшихся в 2026 году, были привлечены на уровне холдингов, а не отдельных агентств.

Самым быстрорастущим агентством за трехлетний период стало Hearts United, созданное в августе в результате объединения Hearts & Science и Mediahub. Его доля увеличилась на 2,6 п.п. и достигла 4%.

В рейтинге RECMA, опубликованном в 2025 году, первое место по доле рынка занимала WPP Media. Однако тогда оценивались другие показатели.