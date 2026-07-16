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16.07.2026 в 15:00

Omdia: регулирование ИИ переходит от стратегий к контролю

Компании столкнутся с новыми требованиями к прозрачности и безопасности данных

Мировые регуляторы переходят от разработки стратегий в области искусственного интеллекта к созданию механизмов контроля за его использованием. Согласно новому отчету Omdia «Регулирование ИИ: анализ глобальной политики и нормативно-правовой базы», эффективность будущих правил будет зависеть не только от содержания законов, но и от того, насколько активно они будут применяться на практике.

По данным исследования, одним из ключевых элементов регулирования станут меры ответственности за нарушение требований. Наиболее распространенным инструментом остаются финансовые штрафы. Например, в рамках Закона ЕС об искусственном интеллекте компании могут получить штраф до €35 млн или 7% годового глобального оборота. В Южной Корее за нарушение требований предусмотрены штрафы до 30 млн вон (около $20 тыс.).

Omdia выделяет семь основных направлений, которые требуют регулирования: безопасность ИИ-систем, защита данных и авторских прав, управление технологиями, этика, прозрачность и ответственность, безопасность пользователей, а также международная совместимость правил.

Для бизнеса наиболее значимыми станут вопросы использования данных и AI-сгенерированного контента. Компаниям потребуется учитывать требования к прозрачности алгоритмов, контролю качества результатов ИИ и ответственности за решения, принятые с помощью технологий.

По оценке Omdia, многие страны уже разработали национальные стратегии развития ИИ, однако полноценные регуляторные механизмы пока внедряются постепенно. В качестве примеров аналитики приводят Закон ЕС об ИИ, который вступил в силу в 2024 году и вводится поэтапно, а также законодательство Южной Кореи, действующее с 2026 года.

Для российского рынка ключевыми темами остаются защита данных, авторские права на материалы, созданные с помощью ИИ, и правила использования генеративных технологий в бизнесе и маркетинге.

Юлия Топольская
Omdia
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