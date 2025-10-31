Omdia: глобальный рынок ТВ и стриминга достигнет $1 трлн к 2030 году

Совокупный объем рынка онлайн-видео и традиционного телевидения, включая доходы от подписок и рекламы, к 2030 году должен превысить $1 триллион, прогнозирует Omdia.

В условиях отсутствия роста цен на платное телевидение весь рост приходится на онлайн-видео. Ожидается, что мировая выручка от потокового видео достигнет $ 214,6 млрд в 2025 году, что соответствует годовому темпу роста 12,8%. Доход от подписки на онлайн-видео составит 77% от общей суммы. Доход от премиум-рекламы на SVOD, AVOD, и TVOD — по прогнозам составит $42,1 млрд по всему миру, что на 15,6% больше, чем в 2024 году.

Несмотря на то, что традиционное телевидение сокращается во всем мире, это происходит медленно. Поэтому оно продолжит приносить существенный доход еще долгие годы. В сочетании с устойчивым ростом онлайн-видео это создает весьма позитивный сценарий.

Общее количество платных подписок на стримингах продолжит стабильно расти. До 2030 года рынок продолжит расширяться, но ожидается более низкий годовой темп роста премиум-стриминга, что отражает массовое проникновение формата на глобальный рынок.

Роль рекламы как для SVOD, так и для потокового вещания в целом, продолжит расти к 2030 году. К этому году, по прогнозам, рекламный доход «большой пятерки» американских SVOD-сервисов (Netflix, Amazon, Disney, HBO Max и Paramount) достигнет $24,3 млрд долларов, или 20% от совокупного дохода по сравнению с 13% в 2025 году.

По данным Warc, на линейное телевидение приходится 12,4% мировых расходов на рекламу, которые оцениваются в $143,9 млрд. Подключенное телевидение выходит на первый план на фоне снижения популярности линейного телевидения во всем мире. По прогнозу IAB, линейное телевидение в текущем году ожидает спад на 14,4%, другие медиаисточники покажут снижение на 3,4% против ранее прогнозируемых 1,5%.