10.11.2025 в 15:20

Ольга Циос назначена управляющим директором по маркетингу Lamoda

Эксперт будет отвечать за рост клиентской базы через формирование и реализацию маркетинговой стратегии

5
Ольга Циос

Ольга Циос заняла должность управляющего директора по маркетингу Lamoda. В новой роли она будет отвечать за формирование и реализацию маркетинговой стратегии компании, направленной на рост клиентской базы и развитие программ лояльности. Об этом Sostav сообщили в компании.

В сферу ответственности Ольги войдут рост бизнеса и управление клиентским поведением, развитие growth-инициатив, а также укрепление силы и ценности брендов Lamoda за счет выстраивания дифференцирующего позиционирования и коммуникационной стратегии.

Ольга Циос имеет более 20 лет опыта в стратегическом и цифровом маркетинге. Она занимала руководящие позиции в сфере маркетинга и отвечала за развитие в таких компаниях, как «Яндекс», «Магнит», S8 Capital, Danone, Avon, Kimberly-Clark и Sanofi, а также реализовывала собственные бизнес-проекты.

