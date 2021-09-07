Охота на подписчиков: как канал «ТВ-3» создал игру с помощью чат-бота в Instagram Direct

Не так давно Instagram официально объявил о возможности создавать чат-ботов для соцсети. Телеканал «ТВ-3» решил опробовать новую функцию для продвижения своей премьеры. Как создавали игровую механику для Instagram и что из этого получилось, Sostav рассказала команда SMIT.Studio.

Что сделали и зачем?

«ТВ-3» — наши давние клиенты. Ребята действительно понимают значимость интерактивных активаций для медиа и не боятся пробовать новое. В этот раз перед телеканалом стояла задача продвинуть громкую премьеру — сериал «Охотник за призраками. Документалист».

У «ТВ-3» отличный аккаунт в Instagram со 128 тыс. подписчиков. Поэтому, узнав о возможности официально запускать в соцсети чат-ботов, канал решился использовать этот шанс для креативной активации.

Айрико Авагян, руководитель группы SMM телеканала «ТВ-3»: Мы все время в поисках новых механик и форматов. Чат-бот в Instagram — абсолютно новая опция, которую хотелось опробовать на интересном проекте.

Цели перед активацией ставились следующие:

тестирование новых механик работы с аудиторией;

привлечение внимания к премьере и удержание зрителей;

наращивание базы подписчиков и вовлеченности аудитории.

Что реализовано?

На базе чат-бота, интегрированного в Direct аккаунта, решено было сделать многоэтапную игровую активацию с призами. Пользователю предлагалось участвовать в механиках и набирать баллы в борьбе за призы.

Для участия нужно было отправить боту стартовое слово. Сервис добавлял человека в игру и выдавал меню в виде инлайн-кнопок.

Пользователя встречал выбор из трех разделов. «Играть», «Код из поста» и «Баланс».

Кнопка «Играть» переводила пользователя в раздел с мини-играми, где он набирал баллы. Раздел «Код из поста» позволял вводить уникальные коды, которые телеканал прятал в своих сторис и в выпусках сериала в эфире. Раздел «Баланс» помогал отследить количество набранных баллов и оценить шансы на победу.

Какими были игровые механики?

Первая из игр, встроенных в бота, называлась «Иллюзия или мистика». Пользователю по очереди присылались семь сообщений с загадочными фотографиями. Игроку предстояло определить, запечатлено на фото нечто мистическое или же на ней банальная оптическая иллюзия.

Айрико Авагян, руководитель группы SMM телеканала «ТВ-3»: Эту идею мы придумали совместно со SMIT.Studio. Она отлично соотносится с историей в основе сериала. Сюжет рассказывает о режиссере-документалисте, который решает проверить правдивость паранормальных происшествий.

По итогу прохождения теста пользователю выводился результат, наложенный на постер сериала. Результатом предлагалось поделиться в сторис. За шеринг пользователь получал вознаграждение — 150 баллов.

Второй игровой механикой, встроенной в чат-бот, был тест, определяющий, кто ближе пользователю из героев сериала. Участнику нужно было ответить на вопросы о своем характере. В итоге тест выдавал, кто из героев картины близок ему по духу. Изображение персонажа было наложено на постер сериала. Результат также предлагалось пошерить в сторис, получив за это призовые баллы.

Для стимуляции просмотра каждой серии и усиления внимания к аккаунту мы добавили в проект механику с секретными кодами. Обнаружившему код пользователю предлагалось зайти в чат-бот не позднее полуночи дня публикации и ввести его в приложении. За это игрок получал наибольшее количество очков — 200.

Дмитрий Мерекин, Head Project Manager SMIT.Studio: Этот проект позволил нам изучить новые возможности платформы. Процесс создания чат-бота для Instagram несколько отличается от ставших привычными проектов на базе Telegram или «ВКонтакте». К примеру, приходится учитывать, что соцсеть ограничивает количество инлайн-кнопок всего тремя. Под это приходилось подстраивать структуру бота, стремясь к максимальному упрощению. Было очень интересно учиться новому. Сейчас мы продолжаем вникать в тонкости и оценивать новые возможности, чтобы предложить нашим клиентам большее количество креативных механик

Что в итоге?

Отдача от проекта превзошла ожидания. Люди активно включились в поиск кодов, заваливая директ сообщениями. Резко подскочили охваты постов, среднее количество лайков и подписчиков.

10 человек, которые первыми выдали максимальный результат, получили классный мерч — эксклюзивный свитшот и мистический набор: свеча, карты, зеркало.

Айрико Авагян, руководитель группы SMM телеканала «ТВ-3»: Нам удалось охватить более 160 тыс. человек. Люди с интересом и восторгом отнеслись к игровому формату. Удивительно, как сильно такие несложные на вид механики могут расшевелить подписчиков.

Что говорят цифры?

Период реализации проекта: 16.08.2021−27.08.2021.

Охват активации: ~169 тыс.

Уникальных пользователей: более 10 тыс.

Прохождений «Кто ты из сериала?»: более 7,5 тыс.

Публикаций сторис «Кто ты из сериала»: более 2,3 тыс.

Прохождений «Иллюзия или мистика?»: более 6,8 тыс.

Публикаций историй с результатом прохождения «Иллюзия или Мистика?»: более 1,8 тыс.

Переходы в раздел «Баланс» бота (уникальные/неуникальные): ~6,9 тыс./19,3 тыс.

Среднее количество баллов на пользователя: 756,22.

Количество вводов кодов: более 3 тыс.

Прирост подписчиков за время активации: +15 тыс.

Прирост вовлеченности: +291%.

Расширение охвата постов: +122%.

Пользователей с максимальным результатом (2 тыс. баллов): 340.