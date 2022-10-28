Вадим Гуров назначен техническим директором «Одноклассников»

На должность технического директора соцсети «Одноклассники» назначен Вадим Гуров. На этой позиции он заменит Андрея Губу, который проработал в компании 14 лет. Об этом Sostav сообщили в соцсети.

Гуров пришёл в «Одноклассники» в 2014 году и начинал карьеру с технического менеджера в команде «Антиспама». В последние годы работал директором по проектам, а также руководил развитием продуктов соцсети, в частности, «Ленты», «Поиска», «Рекомендаций». До работы в «Одноклассниках» руководил разработкой одного из продуктов в компании Jetbrains.

В должности технического директора «Одноклассников» он будет отвечать за развитие технологической платформы соцсети. Гуров намерен за счёт инновационных решений сделать сервисы более удобными, интересными и полезными.

Под руководством прежнего технического директора соцсеть разработала технологическую платформу, которая использует серверные мощности для собственных сервисов и для проектов «VK Видео», «VK Звонки» и других. Губа сообщил, что останется в Санкт-Петербурге, возьмёт передышку в работе, после чего планирует попробовать силы в новых направлениях.