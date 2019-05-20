Очередной анахронизм в «Игре престолов»: в кадре увидели пластиковую бутылку

Не успели улечься страсти по стаканчику из Starbucks перед героиней «Игры престолов» Дейенерис в одной из серий финального сезона, как зрители заметили очередной ляп в сериале — пластиковую бутылку минералки в кадре, сообщает Hollywood Reporter.

Казус виден на 47 минуте серии, когда Серый Червь приводит Тириона к совету выживших правителей Вестероса. В нижней левой части экрана, рядом с левой ногой Сэмвелла Тарли, отчетливо видна пластиковая бутылка с водой.

В случае со стаканчиком из Starbucks создатели телевизионного шоу отшутились, заявив, что латте в эпизоде был ошибкой, поскольку Мать драконов заказывала травяной чай. Вскоре досадная деталь исчезла из эпизода на всех цифровых платформах. Реакции на последний ляп еще не поступило.

Еще одно досадное упущение было замечено на рекламных постерах к одной из серий, где у Джейме Ланнистера на месте оказывается рука, которую он потерял в начале сериала.