«Амедиатека» задержала выход последней серии «Игры престолов» на полтора часа

Сервис «Амедиатека» выпустил финальную серию «Игры престолов» с опозданием на полтора часа. При этом, подписка на сервис является платной, а «Амедиатека» является эксклюзивным обладателем прав на трансляцию саги.

Последняя серия легендарной фэнтези саги «Игра престолов» на телеканале HBO вышла в 4:00 по московскому времени. В это же время показ заключительного эпизода должен был стартовать на «Амедиатеке», но что-то пошло не так, и он появился только в 5:29.

В Twitter сервис опубликовал оповещение об опоздании и попросил фанатов набраться терпения. «Извиняемя за задержки! Финальная серия «Игры престолов» выйдет уже очень скоро! Не расходимся», — попросила «Амедиатека» у зрителей (орфография и пунктуация авторские).

Сообщение вызвало шквал возмущения у поклонников сериала. Люди спрашивали, когда наконец-то выйдет серия, указывали, что уже пять утра, а ничего не изменилось. Кто-то просто в сердцах прямым текстом посылал сервис куда подальше. Кто-то иронизировал над тем, что все уже известно, можно не торопиться. Большинство также оказались недовольны тем, что отдали деньги за подписку, чтобы оказаться первыми, и стали в итоге едва ли не последними.

Стоит отметить, что с первой серией последнего сезона у сервиса тоже возникли проблемы. Из-за высокой нагрузки на серверы появились сложности с начислением подписок. Серия на канале HBO вышла в 4:00, а «Амедиатека» заработала только в 4:40. Тогда сервис извинился с помощью промокода на бесплатный просмотр сериалов в течении трех дней.

Напомним, «Игра престолов» — это самая долгожданная сериальная премьера этого года. Уникальность нового сезона заключалась в том, что он был финальным, а в конце определилась судьба Железного трона. Надо отметить, что не все фанаты остались довольны увиденным. Еще неделю назад на портале change.org появилась петиция с требованием переснять финал. На сегодняшний момент ее подписали уже более миллиона человек.

Многие рекламные бренды воспользовались интересом фанатов, чтобы продвинуть свою продукцию. «Амедиатека» провела масштабную рекламную кампанию для привлечения внимания к своему сервису. Она закрывала москвича в стеклянном кубе в центре Москвы, чтобы он наконец посмотрел все серии саги. На «Винзаводе» «Амедиатека» и BBDO Moscow создали Крипту с приоткрытой могилой Джона Сноу.

Напомним, что последний сезон телевизионного шоу запомнится фанатам феерическими ляпами. Так, в пятой серией перед Матерью драконов внезапно появился стаканчик из Starbucks, причем это был не короткий эпизод — он попадал в кадр несколько раз с разных ракурсов. А на одном из промо-постеров Джейме Ланнистер, обнимая сестру, внезапно «отрастил» руку, потерянную еще в третьем сезоне.