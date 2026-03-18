«Очаково» добилось запрета на использование бренда «Мохито Fresh»

Коллегия палаты по патентным спорам аннулировала регистрацию комбинированного товарного знака «Мохито Fresh», оформленного в 2024 году компанией «Нью энерджи дринкс». Знак включал изображение лайма, льда, листьев мяты и надпись «Мохито fresh», пишет Shopper’s.

Возражение против регистрации подал пивобезалкогольный комбинат «Очаково». Компания утверждала, что обозначение нарушает нормы Гражданского кодекса о сходных до степени смешения знаках, и указала на четыре собственных зарегистрированных знака с аналогичными элементами и названием.

В решении коллегии учитывались результаты опроса ВЦИОМ, инициированного «Очаково»: от 30% до 50% респондентов сочли этикетки схожими. «Нью энерджи дринкс» настаивала на различиях визуальных элементов и ссылалась на множество аналогичных напитков на рынке, однако коллегия признала регистрацию несоответствующей требованиям ГК РФ.

Газировка под брендом «Мохито Fresh» выпускается «Очаково» с 2011 года. Продукт ориентирован на молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Согласно данным NTech, в 2025 году продажи напитка выросли на 138% в натуральном выражении и на 163% в деньгах, заняв 7-е место по объему продаж на российском рынке безалкогольных напитков.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что коллегия фактически пересмотрела ранее вынесенное Роспатентом решение, что происходит редко. Использование товарных знаков, правовая охрана которых прекращена, теперь запрещено.

Ранее «Очаково» добилось компенсации от другого производителя за незаконное использование сходного названия Mojito Fresh.