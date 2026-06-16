Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.06.2026 в 15:45

Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026

В этом году в конкурсной программе приняли участие 1 115 работ из 40 стран

2
Реклама
АГЕНТСТВО БИЗНЕС-СОБЫТИЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ ООО | whitesquare-festival.com
erid:2W5zFGqTDJ9

Международный фестиваль креативности «Белый Квадрат» (White Square) объявил победителей 2026 года. В этом году в конкурсной программе приняли участие 1 115 работ из 40 стран Европы, СНГ, Северной и Латинской Америки, региона MENA, Азии, Китая и других регионов мира.

Конкурсные проекты продемонстрировали высокий уровень стратегического мышления, креативной смелости и качества реализации, а также способность коммуникаций не только отвечать на актуальные вызовы бизнеса, но и влиять на развитие общества, культуры и экономики. По словам организаторов, White Square 2026 стал пространством, которое объединило яркие креативные идеи и эффективные решения, способные вдохновлять индустрию и задавать новые ориентиры для ее развития.

Конкурсные работы фестиваля White Square 2026 оценивали восемь международных составов жюри: Branding Jury, Marketing & Digital Jury, Creative Jury, Craft Jury, Media Jury, Mass Media Jury, Clients Jury и Grand Jury. В состав жюри вошли признанные лидеры мировой креативной индустрии из более чем 45-ти стран — обладатели наград крупнейших международных фестивалей, креативные и арт-директора, профессионалы в сфере маркетинга, чьи проекты формируют развитие индустрии на глобальном уровне. Каждая работа была рассмотрена с учетом культурного контекста, стратегической значимости, инновационности и качества реализации. Ключевыми критериями оценки выступали креативная идея и ее воплощение, а в конкурсах эффективности особое внимание уделялось измеримым результатам и влиянию креативных решений на развитие брендов и бизнеса.

Каждый состав жюри определил лучшую работу — Best of Contest. Из числа этих проектов Grand Jury, в который вошли Председатели жюри, выбрал обладателей высшей награды фестиваля — Гран-при White Square 2026.

Члены жюри отметили высокий уровень конкурсных работ и подчеркнули, что процесс оценки соответствовал международным стандартам. Конкуренция за награды была высокой, а отбор победителей требовал глубокого профессионального анализа и дискуссий. Именно поэтому награды White Square остаются значимым символом профессионального признания на международной арене.

Победители White Square 2026 представляют проекты, в которых смелые идеи сочетаются со стратегической точностью, высоким уровнем исполнения и доказанной эффективностью. Это работы, способные не только привлекать внимание аудитории, но и укреплять позиции брендов и достигать измеримых результатов.

Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026 Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026 Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026 Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026 Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026

Победители международного фестиваля White Square 2026:

GRAND PRIX

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand

BEST OF CONTEST, CREATIVE

entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China

BEST OF CONTEST, MARKETING SERVICES

entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan

BEST OF CONTEST, MEDIA

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

BEST OF CONTEST, CRAFT

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

BEST OF CONTEST, MASS MEDIA

entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia

entry SOS Songs, agency Binder, Brazil

BEST OF CONTEST, EFFORTS & ACHIEVEMENTS

entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand

THE AGENCY OF THE FESTIVAL

RoRe Group, Russia

CREATIVE

F. FILM

F1 TV / Screens

Silver

entry Parents can, agency RoRe Group, Russia

Bronze

entry Invisibile, agency The Local Collective, Canada

entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia

entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia

F2 Online

Gold

entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia

entry THE KAPRAO CRIMINALS, agency Wolf BKK, Thailand

Silver

entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

Shortlist

entry Stupid Ideas, agency Coming Soon Lisboa, Portugal

P. PRINT

P1 Print

Shortlist

entry Unmirrored Speed: 'Red', 'Grey', 'Orange', agency C2 comms, Dubai, United Arab Emirates

O. OUTDOOR

O1 Billboards

Silver

entry Snowflick delivery, agency RoRe Group, Russia

Bronze

entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands

O3 Digital screens

Bronze

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

O4 Ambient

Silver

entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan

entry Towel promo, agency SLAVA, Russia

Bronze

entry The Unlucky Numbers Shop, agency Dentsu Creative Thailand

entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand

O6 Live Advertising & Events

Gold

entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand

Bronze

entry The Air Pollution Jersey, agency FLASH BOMBER, Thailand

entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand

entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan

K. INTEGRATED

K1 Omni-channel Campaign

Bronze

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

entry STREETS SPEAK, agency Seed, Kazakhstan

K3 Social & Influencer Campaign

Silver

entry The Solved Meme, agency Zmes, Brazil

Bronze

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

K5 Brand Loyalty Campaign

Bronze

entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India

K7 Selfpromo

Bronze

entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia

K10 Non-profit / charity campaign

Bronze

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Russia

N. BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

N1 Visual branded content

Gold

entry Dad, I Fell In Love With An Alpha, agency HUMAN, Bulgaria

Bronze

entry The Scent That Gives You The Scene, agency Wolf BKK, Thailand

N4 Branded events

Bronze

entry Love Cup, agency RoRe Group, Russia

N5 Brand experience

Silver

entry Step Buy Step, agency FP7 McCann, Saudi Arabia

Bronze

entry P.E.S.H.O (Portable Esports Streaming Hub for Outdoors), agency &play, Bulgaria

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia

N6 Brand Integration & Sponsorships/Partnerships

Shortlist

entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand

N7 Branded Sports

Bronze

entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand

N8 Non-profit / charity

Silver

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

U. CREATIVE USE OF MEDIA

U3 Print/Outdoor

Shortlist

entry ChatGPT advertises competitor for free, company Yandex iSearch Creative, Türkiye

U4 Ambient Media

Silver

entry Towel promo, agency SLAVA, Russia (the entry has been moved from the nomination U3 Print/Outdoor)

Bronze

entry The Unlucky Numbers Shop, agency Dentsu Creative Thailand

entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan

U5 Events

Bronze

entry HR-opera MANGO OFFICE "The Hiring Machine", agency PR Hub, Russia

FS. FILM.SECTORS

FS4 Automotive

Bronze

entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia

FS7 Consumer Service & B2B

Bronze

entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia

FS11 Film for non-profit / charity

Gold

entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

OS. OUTDOOR.SECTORS

OS2 Other FMCG

Bronze

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

OS7 Consumer Service & B2B

Bronze

entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand

OS8 Travel / Leisure

Silver

entry Towel promo, agency SLAVA, Russia

BB. CREATIVE B2B

BB1 Brand Experience

Bronze

entry HR-opera MANGO OFFICE "The Hiring Machine", agency PR Hub, Russia

BB3 Targeting & Engagement

Bronze

entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia

BB6 Corporate Purpose & Social Responsibility

Silver

entry THE PEOPLE CONTRACT, agency YDM Thailand

BRANDING & DESIGN

B. COMMUNICATION DESIGN

B1 Creation of New Brand Identity

Silver

entry Rurik's Estate, agency ENDY, Russia

entry A new design festival under the auspices of Jolbors Festival, agency Suprematika, Russia

Bronze

entry Sreda Summer Summit, agency Dotorg х Bureaubukv, Russia

Shortlist

entry Taming the unknown. Branding of Artcellence, agency Deza Branding Studio, Russia

B2 Rebrand / Refresh of an Еxisting Brand

Gold

entry “Dymshits and Partners”. Consulting firm rebranding, agency Dotorg, Russia

entry CSS. Billions of new openings, agency Dotorg, Russia

Silver

entry The “Nutcracker” Theatre’s Brand Identity, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry Rebranding of Russia’s main and central children’s store, agency Suprematika, Russia

Shortlist

entry PEIXARA: From conservation to cultural movement, agency Enredo Brand Innovation, Brazil

B3 Promotional Printed Materials

Silver

entry The “Nutcracker” Theatre’s Brand Identity, agency Voskhod, Russia

B4 Promotional Item Design

Gold

entry ADVENT MUSIC CALENDAR, agency Muhina Branding & Design, Russia

Bronze

entry Obnimus (Hug me!): Smartavia x Anton's Right Here, agency G Communications, Russia

B5 Brand Environment & Experience Design

Silver

entry Multimedia art-project «Terrabyte», agency RoRe Group, Russia

B6 Design-driven Effectiveness

Silver

entry Nolingual Font, agency Yell Bangkok, Thailand (the entry has been moved from the nomination B8 Design Craft)

B8 Design Craft

Gold

entry The “Nutcracker” Theatre’s Brand Identity, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry Rebranding of Russia’s main and central children’s store, agency Suprematika, Russia

entry A new design festival under the auspices of Jolbors Festival, agency Suprematika, Russia

X. PACKAGING DESIGN

X1 Packaging of foodstuffs

Silver

entry Aojin. The depth of flavor, agency ENDY, Russia

Bronze

entry TOKA, agency ENDY, Russia

entry Crown Jewels for 150th Brewery Anniversary, agency PG Branding, Belarus

Shortlist

entry Amazonia: Conilon Challenge 2025 Packaging, agency ohmybrand, Russia

X2 Packaging of non-food products

Bronze

entry Skincare products for those who are in a hurry to live, agency Suprematika, Russia

BD. BRAND ENVIRONMENT DESIGN

BD4 Exhibitions and Events

Gold

entry Multimedia art-project «Terrabyte», agency RoRe Group, Russia

Silver

entry Train of the Future (Educational train in the Moscow Metro), agency Like Agency (part of Like Group); TWIGA Interactive, Russia (the entry has been moved from the nomination B5 Brand Environment & Experience Design)

BR. BRANDING

BR1 Creating of brand-platform

Gold

entry CSS. Billions of new openings, agency Dotorg, Russia

BR2 Branding Strategy

Bronze

entry PEIXARA: From conservation to cultural movement, agency Enredo Brand Innovation, Brazil

BR4 Naming

Bronze

entry KRUPNAYA ISTORIYA, agency VOZDUH brand & communications, Russia (the entry has been moved from the nomination B1 Creation of New Brand Identity)

MARKETING EFFECTIVENESS

E. MARKETING EFFECTIVENESS

E1 Short-term Creative Effectiveness

Bronze

entry AQUA Carpatica Choose Informed, agency Cohn&Jansen Creative Network, Romania

entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands

entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia

E2 Long-term Creative Effectiveness

Bronze

entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia

Shortlist

entry Papa Mozhet: From Losing Love to Sustainable Leadership, agency RoRe Group, Russia

entry Poupoune Dry + Campaign, agency TBWA\DJAZ, Algeria

E3 Brand Launch/re-launch Campaign

Shortlist

entry In Contrast to Everyone, agency Aida Pioneer, Belarus

E4 Breakthrough on a Budget

Silver

entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China

Bronze

entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands

E5 Sustained Success

Bronze

entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia

Shortlist

entry Papa Mozhet: From Losing Love to Sustainable Leadership, agency RoRe Group, Russia

MARKETING SERVICES

A. BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

A1 Channel / Medium

Silver

entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand

Bronze

entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia

A2 Use of brand experience

Bronze

entry ESSA Bath Bottle, agency Panda Digital, Russia

A4 Consumer Engagement

Gold

entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan

Silver

entry Soil Stay, agency VML Thailand

A5 Strategy

Shortlist

entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia

A7 Customer Retail / In-store Experience

Bronze

entry Worth the Whole, agency Brilliant & Million, Thailand

A10 Gaming-Led Brand Experience

Bronze

entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia

A12 Non-profit / charity

Shortlist

entry Find Your SKY, agency Tandem Network, Kenya

C. PR

C2 Digital & Social

Bronze

entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands

C3 Influencer

Bronze

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

C4 Use of Events & Stunts

Silver

entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand

entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan

Shortlist

entry Pivnov Non-Marathon: Easier Than It Seems, agency Mikhailov&Partners x Creon, Russia

C6 Campaign

Bronze

entry AQUA Carpatica Choose Informed, agency Cohn&Jansen Creative Network, Romania

C8 Sponsorship & Brand Partnership

Silver

entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand

Bronze

entry Vaseline Huh?, agency Brilliant & Million, Thailand

C9 Real-time Response

Gold

entry Snowflick delivery, agency RoRe Group, Russia

Silver

entry Vaseline Huh?, agency Brilliant & Million, Thailand

H. DIRECT

H3 Digital & Social

Bronze

entry Praykinson, agency Dentsu Creative Thailand

H4 Strategy

Bronze

entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia

H5 Campaign

Shortlist

entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand

CS. CAMPAIGNS: SECTORS

CS1 Food & Drink

Bronze

entry Nature unplugged, agency proof., Bulgaria

CS4 Automotive

Bronze

entry Papify, agency Tangity, Spain

CS7 Consumer Service & B2B

Bronze

entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia

CS11 Non-profit/Charity

Bronze

entry Blackout Vows by Gabriela, agency Dentsu Creative Philippines

I. INNOVATIONS

I1 Innovations

Gold

entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India

Silver

entry Fertilizer 2.5, agency Grey Thailand

CT. CREATIVITY DRIVEN TRANSFORMATION

CT3 Customer Experience

Bronze

entry Streaming Out Loud, agency TOPic & Loong, China

CT5 Crisis Response

Bronze

entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan

CT6 Seasonal marketing

Silver

entry Snowflick delivery, agency RoRe Group, Russia

MEDIA

V. CHANNELS

V1 TV & Other Screens

Bronze

entry "Dress Me Kids": How a fashion brand replaced TV advertising with its own show and won, agency Okkam Creative, Russia

V2 Audio Platforms

Bronze

entry Nature unplugged, agency proof., Bulgaria

V3 Print / Outdoor

Gold

entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand

Bronze

entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan

entry Towel promo, agency SLAVA, Russia

V4 Ambient Media

Bronze

entry Grab the Sweet!, agency Ogilvy Greece

entry Towel promo, agency SLAVA, Russia

V5 Events

Silver

entry Cart Racing: How an Underground Project Became a Mass Record in Russia and the BRICS Countries, company T-Bank, Russia

Bronze

entry BLACKOUT COLLECTION, agency Progression CA, Kazakhstan

V6 Digital Platforms

Gold

entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia

Bronze

entry Correct Me If You Can, company RBC, Russia

V8 Social Platforms & Influencers

Silver

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

entry Tochka Bank. Good game!, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry The Scent That Gives You The Scene, agency Wolf BKK, Thailand

V9 Technology

Silver

entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India

entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia

V10 Branded content

Bronze

entry "Dress Me Kids": How a fashion brand replaced TV advertising with its own show and won, agency Okkam Creative, Russia

Shortlist

entry “Blue Tractor” x 1st DSK: A Children’s Tale, a Business Trail, agency Proximity Media (Media Direction Group), Russia

V12 Non-profit / charity

Silver

entry The Toothless Brush, agency Inbrax, Chile

W. EXCELLENCE IN MEDIA

W1 Excellence in Media Insights & Strategy

Gold

entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia

Silver

entry Tochka Bank. Good game!, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry The Tape Trailer, agency JONGLUCKDEE, Thailand

W2 Excellence in Media Planning

Bronze

entry INFLUENCE BEAUTY x Yandex Music: Every look has its own sound!, agency PHD, Russia

W3 Excellence in Media Engagement

Gold

entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia

Shortlist

entry Call Father Frost: Putting AI at the Service of New Year's Magic, company T-Bank, Russia

entry Welcome to Capybarovsk — the City That Melted IT Hearts, company T-Bank, Russia

W4 Use of Data

Silver

entry Kotex POME Tech: How a Data-Driven Approach Brought Mothers and Daughters Closer, agency Mediaminded (Group4Media), Russia

Bronze

entry SOS Songs, agency Binder, Brazil

W6 Use of Channel Integration

Gold

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

M. MEDIA CAMPAIGN

M1 Integrated Campaign

Bronze

entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia

M2 Low Budget Campaign

Gold

entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia

M3 Influencer Campaign

Silver

entry Kilometres of Good Stories on Avito Auto, company Avito, agency Jami Lup, Russia

Bronze

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

D. DIGITAL

D1 Websites

Silver

entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia

D2 Interactive projects

Shortlist

entry Correct Me If You Can, company RBC, Russia

D3 Pre-rolls

Shortlist

entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia

D5 Digital Campaign

Gold

entry The Most Iconic Kit, agency Next DC, Bulgaria

D7 Branded tech and innovations

Bronze

entry THE PINK CODE, agency YDM Thailand

D9 From Online to Offline Projects

Bronze

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

D11 Digital Craft

Bronze

entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia

D12 Non-profit / charity

Shortlist

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Russia

G. MOBILE

G2 Apps

Bronze

entry Praykinson, agency Dentsu Creative Thailand

SI. SOCIAL & INFLUENCER

SI2 Co-creation & Users Generated Content

Shortlist

entry Shell V-Power Feel Closer, company Shell, United Kingdom

SI3 Real-time Response

Bronze

entry Vaseline Huh?, agency Brilliant & Million, Thailand

SI4 Influencer Campaign

Shortlist

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

T. CREATIVE DATA

T1 Data-enhanced Creativity

Silver

entry SOS Songs, agency Binder, Brazil

Bronze

entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia

CRAFT

J. FILM CRAFT

J1 Direction

Gold

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

Silver

entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia

Shortlist

entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia

J2 Script

Gold

entry Death of A Salesman, agency BBDO Bangkok, Thailand

Silver

entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand

Shortlist

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

J3 Art Direction

Gold

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia

Silver

entry ECQWA. Caring for the nature of things, agency Contrapunto x Bureau ‘Working Title', Russia

Shortlist

entry Hoff — A city that feels like Christmas, agency BIRCH, Russia

J4 Cinematography

Silver

entry Parents can, agency RoRe Group, Russia

entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia

Shortlist

entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia

J5 Editing

Silver

entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry Suzdal: Moments, agency Lestnica, Russia

Shortlist

entry CAMON does it all for you, agency Big Media Moscow, Russia

J6 Use of Music & Sound Design

Shortlist

entry ECQWA. Caring for the nature of things, agency Bureau ‘Working Title' х AUX, Russia

entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia

J7 Animation

Bronze

entry ECQWA. Caring for the nature of things, agency Contrapunto x Bureau ‘Working Title', Russia

J8 Visual effects

Bronze

entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia

Shortlist

entry TV-3 Fantasy Worlds, agency RGBY, Russia

Y. PRINT & OUTDOOR CRAFT

Y1 Typography

Bronze

entry The Tire Quotes Campaign, agency Lup Jakarta, Indonesia

Y2 Art Direction

Gold

entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China

Shortlist

entry Unmirrored Speed: 'Red', 'Grey', 'Orange', agency C2 comms, Dubai, United Arab Emirates

entry Ikat soundwave, agency FCB artgroup Uzbekistan

Y3 Illustration

Shortlist

entry How to gift 84 cups and never repeat yourself, agency Showrunners, Russia

Z. EXCELLENCE IN RADIO & AUDIO

Z1 Excellence in Radio & Audio

Shortlist

entry Nature unplugged, agency proof., Bulgaria

MASS MEDIA CONTEST

L. COMMUNICATION

L1 Film

Silver

entry Esteban Ruiz, agency Retina, Argentina

entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand

entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia

Bronze

entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia

L2 Print&Outdoor

Silver

entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan

entry Grab the Sweet!, agency Ogilvy Greece

entry Oreo Missing History, agency Republic Group, Hungary

Bronze

entry Unmirrored Speed: 'Red', 'Grey', 'Orange', agency C2 comms, Dubai, United Arab Emirates

L4 Branded Content

Silver

entry Korol i Shut at Yandex.maps, agency Re-ev Moscou, Russia

L5 Use of Humor in Advertising

Gold

entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia

Bronze

entry Vitamin D Police, agency Salmon, Belarus

L6 Communication Design

Shortlist

entry Interamérica: The future isn't learned, agency Enredo Brand Innovation, Brazil

L7 Packaging Design

Bronze

entry La Petite Mort, agency Aida Pioneer, Belarus

SN. CHANGE FOR GOOD. NON-PROFIT, CHARITY, GOVERNMENT

SN1 Health & Safety

Gold

entry The Toothless Brush, agency Inbrax, Chile

SN2 Environment

Bronze

entry Fertilizer 2.5, agency Grey Thailand

SN4 Social Projects

Gold

entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Russia

Bronze

entry The Exam, agency Weber Shandwick México

MK. INTEGRATED CAMPAIGNS

MK1 Omni-channel Campaign

Bronze

entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia

entry Unsticking Stereotypes, agency Zebra Hero & After Agency, Russia

MK3 Brand Loyalty Campaign

Shortlist

entry “Thanks for Your Son and Daughter”: The T-Glory Recognition Experience, company T-Bank In-house Team, Russia

MK4 Breakthrough on a Budget

Bronze

entry Lipstick with Pelmeni Flavor, agency Mikhailov&Partners, Russia

entry Ho-Ho-Hondoms, agency Panda Digital, Russia

MK6 Creative Strategy

Silver

entry Wedding White Color, agency Aitys Advertising, Kazakhstan

MK7 Collaboration of Brands

Bronze

entry Okko x Spartak: Storyboard of a Great History, agency Okko, Russia

entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia

Shortlist

entry Korean Mood, agency BBDO Group, Russia

MD. DIGITAL & MOBILE

MD1 Digital Tools

Gold

entry Korol i Shut at Yandex.maps, agency Re-ev Moscou, Russia

MD3 Digital & Mobile Campaign

Silver

entry Avant-garde Archetypes: GigaChat and Kandinsky Help Understand Art at the Tretyakov Gallery, agency SberMarketing, Russia

Bronze

entry Korol i Shut at Yandex.maps, agency Re-ev Moscou, Russia

MD4 Social & Influencer Campaign

Gold

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

Silver

entry Burak Ozcivit and Avito: The theater begins with a wardrobe!, company Avito, Russia

S. CHANGE FOR GOOD. BRANDS

S1 Health & Safety

Gold

entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia

Silver

entry Praykinson, agency Dentsu Creative Thailand

entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand

S2 Environment

Silver

entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan

S3 Gender Equality

Gold

entry THE PINK CODE, agency YDM Thailand

Silver

entry Blackout Vows by Gabriela, agency Dentsu Creative Philippines

S4 Social Projects

Gold

entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India

S5 Prosperity

Bronze

entry By That Count, Every Day Is Math Day, agency DAO. Yandex Education Creative Studio, Russia

S6 Other Projects

Bronze

entry Their World, agency BBDO, Russia

MA. REACH

MA1 Brand Experience & Activation

Gold

entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand

Silver

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

entry Soil Stay, agency VML Thailand

MA2 PR

Silver

entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia

Bronze

entry Meownd It Out, agency Dentsu East Japan

MA4 Use of Media

Gold

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

EFFORTS & ACHIEVEMENTS

СD. DIGITAL & MOBILE

CD2 Mobile Tools

Bronze

entry SOS Songs, agency Binder, Brazil

CD4 Social & Influencer Campaign

Silver

entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia

CA. REACH

CA1 Brand Experience & Activation

Gold

entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia

Bronze

entry Soil Stay, agency VML Thailand

CA2 PR

Silver

entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia

Bronze

entry Meownd It Out, agency Dentsu East Japan

entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands

entry The Toothless Brush, agency Inbrax, Chile

CA4 Use of Media

Gold

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

CB. STRATEGY

CB1 Creating of brand-platform

Bronze

entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia

CB2 Branding Strategy

Shortlist

entry LIVE PLATFORM OF OPPORTUNITIES, agency Salmon, Belarus

CL. COMMUNICATION

CL1 Film

Gold

entry THE KAPRAO CRIMINALS, agency Wolf BKK, Thailand

Silver

entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand

Shortlist

entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia

CL2 Print&Outdoor

Gold

entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan

Bronze

entry Oreo Missing History, agency Republic Group, Hungary

CL4 Branded Content

Bronze

entry The Scent That Gives You The Scene, agency Wolf BKK, Thailand

CL6 Communication Design

Silver

entry Dmitri Hvorostovsky Krasnoyarsk Foundation for Arts Development, agency BBDO Branding, Russia

Bronze

entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia

CL7 Packaging Design

Bronze

entry GPTea, agency BBDO Branding, Russia

entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia

CK. INTEGRATED CAMPAIGNS

CK2 Brand Launch / Re-launch Campaign

Silver

entry Fertilizer 2.5, agency Grey Thailand

CK3 Brand Loyalty Campaign

Silver

entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India

Bronze

entry Papify, agency Tangity, Spain

CK4 Breakthrough on a Budget

Gold

entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China

entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan

CK5 Collaboration of Brands

Silver

entry Good Stories Chat, company Avito, Russia

Bronze

entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia

Белый Квадрат
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.