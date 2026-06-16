Объявлены победители международного фестиваля «Белый Квадрат» 2026

Международный фестиваль креативности «Белый Квадрат» (White Square) объявил победителей 2026 года. В этом году в конкурсной программе приняли участие 1 115 работ из 40 стран Европы, СНГ, Северной и Латинской Америки, региона MENA, Азии, Китая и других регионов мира.
Конкурсные проекты продемонстрировали высокий уровень стратегического мышления, креативной смелости и качества реализации, а также способность коммуникаций не только отвечать на актуальные вызовы бизнеса, но и влиять на развитие общества, культуры и экономики. По словам организаторов, White Square 2026 стал пространством, которое объединило яркие креативные идеи и эффективные решения, способные вдохновлять индустрию и задавать новые ориентиры для ее развития.
Конкурсные работы фестиваля White Square 2026 оценивали восемь международных составов жюри: Branding Jury, Marketing & Digital Jury, Creative Jury, Craft Jury, Media Jury, Mass Media Jury, Clients Jury и Grand Jury. В состав жюри вошли признанные лидеры мировой креативной индустрии из более чем 45-ти стран — обладатели наград крупнейших международных фестивалей, креативные и арт-директора, профессионалы в сфере маркетинга, чьи проекты формируют развитие индустрии на глобальном уровне. Каждая работа была рассмотрена с учетом культурного контекста, стратегической значимости, инновационности и качества реализации. Ключевыми критериями оценки выступали креативная идея и ее воплощение, а в конкурсах эффективности особое внимание уделялось измеримым результатам и влиянию креативных решений на развитие брендов и бизнеса.
Каждый состав жюри определил лучшую работу — Best of Contest. Из числа этих проектов Grand Jury, в который вошли Председатели жюри, выбрал обладателей высшей награды фестиваля — Гран-при White Square 2026.
Члены жюри отметили высокий уровень конкурсных работ и подчеркнули, что процесс оценки соответствовал международным стандартам. Конкуренция за награды была высокой, а отбор победителей требовал глубокого профессионального анализа и дискуссий. Именно поэтому награды White Square остаются значимым символом профессионального признания на международной арене.
Победители White Square 2026 представляют проекты, в которых смелые идеи сочетаются со стратегической точностью, высоким уровнем исполнения и доказанной эффективностью. Это работы, способные не только привлекать внимание аудитории, но и укреплять позиции брендов и достигать измеримых результатов.
Победители международного фестиваля White Square 2026:
GRAND PRIX
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand
BEST OF CONTEST, CREATIVE
entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China
BEST OF CONTEST, MARKETING SERVICES
entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan
BEST OF CONTEST, MEDIA
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
BEST OF CONTEST, CRAFT
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
BEST OF CONTEST, MASS MEDIA
entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia
entry SOS Songs, agency Binder, Brazil
BEST OF CONTEST, EFFORTS & ACHIEVEMENTS
entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand
THE AGENCY OF THE FESTIVAL
RoRe Group, Russia
CREATIVE
F. FILM
F1 TV / Screens
Silver
entry Parents can, agency RoRe Group, Russia
Bronze
entry Invisibile, agency The Local Collective, Canada
entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia
entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia
F2 Online
Gold
entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia
entry THE KAPRAO CRIMINALS, agency Wolf BKK, Thailand
Silver
entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
Shortlist
entry Stupid Ideas, agency Coming Soon Lisboa, Portugal
P. PRINT
P1 Print
Shortlist
entry Unmirrored Speed: 'Red', 'Grey', 'Orange', agency C2 comms, Dubai, United Arab Emirates
O. OUTDOOR
O1 Billboards
Silver
entry Snowflick delivery, agency RoRe Group, Russia
Bronze
entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands
O3 Digital screens
Bronze
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
O4 Ambient
Silver
entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan
entry Towel promo, agency SLAVA, Russia
Bronze
entry The Unlucky Numbers Shop, agency Dentsu Creative Thailand
entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand
O6 Live Advertising & Events
Gold
entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand
Bronze
entry The Air Pollution Jersey, agency FLASH BOMBER, Thailand
entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand
entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan
K. INTEGRATED
K1 Omni-channel Campaign
Bronze
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
entry STREETS SPEAK, agency Seed, Kazakhstan
K3 Social & Influencer Campaign
Silver
entry The Solved Meme, agency Zmes, Brazil
Bronze
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
K5 Brand Loyalty Campaign
Bronze
entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India
K7 Selfpromo
Bronze
entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia
K10 Non-profit / charity campaign
Bronze
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Russia
N. BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT
N1 Visual branded content
Gold
entry Dad, I Fell In Love With An Alpha, agency HUMAN, Bulgaria
Bronze
entry The Scent That Gives You The Scene, agency Wolf BKK, Thailand
N4 Branded events
Bronze
entry Love Cup, agency RoRe Group, Russia
N5 Brand experience
Silver
entry Step Buy Step, agency FP7 McCann, Saudi Arabia
Bronze
entry P.E.S.H.O (Portable Esports Streaming Hub for Outdoors), agency &play, Bulgaria
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia
N6 Brand Integration & Sponsorships/Partnerships
Shortlist
entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand
N7 Branded Sports
Bronze
entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand
N8 Non-profit / charity
Silver
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
U. CREATIVE USE OF MEDIA
U3 Print/Outdoor
Shortlist
entry ChatGPT advertises competitor for free, company Yandex iSearch Creative, Türkiye
U4 Ambient Media
Silver
entry Towel promo, agency SLAVA, Russia (the entry has been moved from the nomination U3 Print/Outdoor)
Bronze
entry The Unlucky Numbers Shop, agency Dentsu Creative Thailand
entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan
U5 Events
Bronze
entry HR-opera MANGO OFFICE "The Hiring Machine", agency PR Hub, Russia
FS. FILM.SECTORS
FS4 Automotive
Bronze
entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia
FS7 Consumer Service & B2B
Bronze
entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia
FS11 Film for non-profit / charity
Gold
entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
OS. OUTDOOR.SECTORS
OS2 Other FMCG
Bronze
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
OS7 Consumer Service & B2B
Bronze
entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand
OS8 Travel / Leisure
Silver
entry Towel promo, agency SLAVA, Russia
BB. CREATIVE B2B
BB1 Brand Experience
Bronze
entry HR-opera MANGO OFFICE "The Hiring Machine", agency PR Hub, Russia
BB3 Targeting & Engagement
Bronze
entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia
BB6 Corporate Purpose & Social Responsibility
Silver
entry THE PEOPLE CONTRACT, agency YDM Thailand
BRANDING & DESIGN
B. COMMUNICATION DESIGN
B1 Creation of New Brand Identity
Silver
entry Rurik's Estate, agency ENDY, Russia
entry A new design festival under the auspices of Jolbors Festival, agency Suprematika, Russia
Bronze
entry Sreda Summer Summit, agency Dotorg х Bureaubukv, Russia
Shortlist
entry Taming the unknown. Branding of Artcellence, agency Deza Branding Studio, Russia
B2 Rebrand / Refresh of an Еxisting Brand
Gold
entry “Dymshits and Partners”. Consulting firm rebranding, agency Dotorg, Russia
entry CSS. Billions of new openings, agency Dotorg, Russia
Silver
entry The “Nutcracker” Theatre’s Brand Identity, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry Rebranding of Russia’s main and central children’s store, agency Suprematika, Russia
Shortlist
entry PEIXARA: From conservation to cultural movement, agency Enredo Brand Innovation, Brazil
B3 Promotional Printed Materials
Silver
entry The “Nutcracker” Theatre’s Brand Identity, agency Voskhod, Russia
B4 Promotional Item Design
Gold
entry ADVENT MUSIC CALENDAR, agency Muhina Branding & Design, Russia
Bronze
entry Obnimus (Hug me!): Smartavia x Anton's Right Here, agency G Communications, Russia
B5 Brand Environment & Experience Design
Silver
entry Multimedia art-project «Terrabyte», agency RoRe Group, Russia
B6 Design-driven Effectiveness
Silver
entry Nolingual Font, agency Yell Bangkok, Thailand (the entry has been moved from the nomination B8 Design Craft)
B8 Design Craft
Gold
entry The “Nutcracker” Theatre’s Brand Identity, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry Rebranding of Russia’s main and central children’s store, agency Suprematika, Russia
entry A new design festival under the auspices of Jolbors Festival, agency Suprematika, Russia
X. PACKAGING DESIGN
X1 Packaging of foodstuffs
Silver
entry Aojin. The depth of flavor, agency ENDY, Russia
Bronze
entry TOKA, agency ENDY, Russia
entry Crown Jewels for 150th Brewery Anniversary, agency PG Branding, Belarus
Shortlist
entry Amazonia: Conilon Challenge 2025 Packaging, agency ohmybrand, Russia
X2 Packaging of non-food products
Bronze
entry Skincare products for those who are in a hurry to live, agency Suprematika, Russia
BD. BRAND ENVIRONMENT DESIGN
BD4 Exhibitions and Events
Gold
entry Multimedia art-project «Terrabyte», agency RoRe Group, Russia
Silver
entry Train of the Future (Educational train in the Moscow Metro), agency Like Agency (part of Like Group); TWIGA Interactive, Russia (the entry has been moved from the nomination B5 Brand Environment & Experience Design)
BR. BRANDING
BR1 Creating of brand-platform
Gold
entry CSS. Billions of new openings, agency Dotorg, Russia
BR2 Branding Strategy
Bronze
entry PEIXARA: From conservation to cultural movement, agency Enredo Brand Innovation, Brazil
BR4 Naming
Bronze
entry KRUPNAYA ISTORIYA, agency VOZDUH brand & communications, Russia (the entry has been moved from the nomination B1 Creation of New Brand Identity)
MARKETING EFFECTIVENESS
E. MARKETING EFFECTIVENESS
E1 Short-term Creative Effectiveness
Bronze
entry AQUA Carpatica Choose Informed, agency Cohn&Jansen Creative Network, Romania
entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands
entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia
E2 Long-term Creative Effectiveness
Bronze
entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia
Shortlist
entry Papa Mozhet: From Losing Love to Sustainable Leadership, agency RoRe Group, Russia
entry Poupoune Dry + Campaign, agency TBWA\DJAZ, Algeria
E3 Brand Launch/re-launch Campaign
Shortlist
entry In Contrast to Everyone, agency Aida Pioneer, Belarus
E4 Breakthrough on a Budget
Silver
entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China
Bronze
entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands
E5 Sustained Success
Bronze
entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia
Shortlist
entry Papa Mozhet: From Losing Love to Sustainable Leadership, agency RoRe Group, Russia
MARKETING SERVICES
A. BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION
A1 Channel / Medium
Silver
entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand
Bronze
entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia
A2 Use of brand experience
Bronze
entry ESSA Bath Bottle, agency Panda Digital, Russia
A4 Consumer Engagement
Gold
entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan
Silver
entry Soil Stay, agency VML Thailand
A5 Strategy
Shortlist
entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia
A7 Customer Retail / In-store Experience
Bronze
entry Worth the Whole, agency Brilliant & Million, Thailand
A10 Gaming-Led Brand Experience
Bronze
entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia
A12 Non-profit / charity
Shortlist
entry Find Your SKY, agency Tandem Network, Kenya
C. PR
C2 Digital & Social
Bronze
entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands
C3 Influencer
Bronze
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
C4 Use of Events & Stunts
Silver
entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand
entry Humanity Chain, agency Progression CA, Kazakhstan
Shortlist
entry Pivnov Non-Marathon: Easier Than It Seems, agency Mikhailov&Partners x Creon, Russia
C6 Campaign
Bronze
entry AQUA Carpatica Choose Informed, agency Cohn&Jansen Creative Network, Romania
C8 Sponsorship & Brand Partnership
Silver
entry Goalvertising, agency Plan B Eleven, Thailand
Bronze
entry Vaseline Huh?, agency Brilliant & Million, Thailand
C9 Real-time Response
Gold
entry Snowflick delivery, agency RoRe Group, Russia
Silver
entry Vaseline Huh?, agency Brilliant & Million, Thailand
H. DIRECT
H3 Digital & Social
Bronze
entry Praykinson, agency Dentsu Creative Thailand
H4 Strategy
Bronze
entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia
H5 Campaign
Shortlist
entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand
CS. CAMPAIGNS: SECTORS
CS1 Food & Drink
Bronze
entry Nature unplugged, agency proof., Bulgaria
CS4 Automotive
Bronze
entry Papify, agency Tangity, Spain
CS7 Consumer Service & B2B
Bronze
entry Role of the Woman by Prometheus AI, agency RoRe Group, Russia
CS11 Non-profit/Charity
Bronze
entry Blackout Vows by Gabriela, agency Dentsu Creative Philippines
I. INNOVATIONS
I1 Innovations
Gold
entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India
Silver
entry Fertilizer 2.5, agency Grey Thailand
CT. CREATIVITY DRIVEN TRANSFORMATION
CT3 Customer Experience
Bronze
entry Streaming Out Loud, agency TOPic & Loong, China
CT5 Crisis Response
Bronze
entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan
CT6 Seasonal marketing
Silver
entry Snowflick delivery, agency RoRe Group, Russia
MEDIA
V. CHANNELS
V1 TV & Other Screens
Bronze
entry "Dress Me Kids": How a fashion brand replaced TV advertising with its own show and won, agency Okkam Creative, Russia
V2 Audio Platforms
Bronze
entry Nature unplugged, agency proof., Bulgaria
V3 Print / Outdoor
Gold
entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand
Bronze
entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan
entry Towel promo, agency SLAVA, Russia
V4 Ambient Media
Bronze
entry Grab the Sweet!, agency Ogilvy Greece
entry Towel promo, agency SLAVA, Russia
V5 Events
Silver
entry Cart Racing: How an Underground Project Became a Mass Record in Russia and the BRICS Countries, company T-Bank, Russia
Bronze
entry BLACKOUT COLLECTION, agency Progression CA, Kazakhstan
V6 Digital Platforms
Gold
entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia
Bronze
entry Correct Me If You Can, company RBC, Russia
V8 Social Platforms & Influencers
Silver
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
entry Tochka Bank. Good game!, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry The Scent That Gives You The Scene, agency Wolf BKK, Thailand
V9 Technology
Silver
entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India
entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia
V10 Branded content
Bronze
entry "Dress Me Kids": How a fashion brand replaced TV advertising with its own show and won, agency Okkam Creative, Russia
Shortlist
entry “Blue Tractor” x 1st DSK: A Children’s Tale, a Business Trail, agency Proximity Media (Media Direction Group), Russia
V12 Non-profit / charity
Silver
entry The Toothless Brush, agency Inbrax, Chile
W. EXCELLENCE IN MEDIA
W1 Excellence in Media Insights & Strategy
Gold
entry Scamcity, agency RoRe Group, Russia
Silver
entry Tochka Bank. Good game!, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry The Tape Trailer, agency JONGLUCKDEE, Thailand
W2 Excellence in Media Planning
Bronze
entry INFLUENCE BEAUTY x Yandex Music: Every look has its own sound!, agency PHD, Russia
W3 Excellence in Media Engagement
Gold
entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia
Shortlist
entry Call Father Frost: Putting AI at the Service of New Year's Magic, company T-Bank, Russia
entry Welcome to Capybarovsk — the City That Melted IT Hearts, company T-Bank, Russia
W4 Use of Data
Silver
entry Kotex POME Tech: How a Data-Driven Approach Brought Mothers and Daughters Closer, agency Mediaminded (Group4Media), Russia
Bronze
entry SOS Songs, agency Binder, Brazil
W6 Use of Channel Integration
Gold
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
M. MEDIA CAMPAIGN
M1 Integrated Campaign
Bronze
entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia
M2 Low Budget Campaign
Gold
entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia
M3 Influencer Campaign
Silver
entry Kilometres of Good Stories on Avito Auto, company Avito, agency Jami Lup, Russia
Bronze
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
D. DIGITAL
D1 Websites
Silver
entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia
D2 Interactive projects
Shortlist
entry Correct Me If You Can, company RBC, Russia
D3 Pre-rolls
Shortlist
entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia
D5 Digital Campaign
Gold
entry The Most Iconic Kit, agency Next DC, Bulgaria
D7 Branded tech and innovations
Bronze
entry THE PINK CODE, agency YDM Thailand
D9 From Online to Offline Projects
Bronze
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
D11 Digital Craft
Bronze
entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia
D12 Non-profit / charity
Shortlist
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Russia
G. MOBILE
G2 Apps
Bronze
entry Praykinson, agency Dentsu Creative Thailand
SI. SOCIAL & INFLUENCER
SI2 Co-creation & Users Generated Content
Shortlist
entry Shell V-Power Feel Closer, company Shell, United Kingdom
SI3 Real-time Response
Bronze
entry Vaseline Huh?, agency Brilliant & Million, Thailand
SI4 Influencer Campaign
Shortlist
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
T. CREATIVE DATA
T1 Data-enhanced Creativity
Silver
entry SOS Songs, agency Binder, Brazil
Bronze
entry Brusnika Developer. Agiotage, agency Voskhod, Russia
CRAFT
J. FILM CRAFT
J1 Direction
Gold
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
Silver
entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia
Shortlist
entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia
J2 Script
Gold
entry Death of A Salesman, agency BBDO Bangkok, Thailand
Silver
entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand
Shortlist
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
J3 Art Direction
Gold
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, Russia
Silver
entry ECQWA. Caring for the nature of things, agency Contrapunto x Bureau ‘Working Title', Russia
Shortlist
entry Hoff — A city that feels like Christmas, agency BIRCH, Russia
J4 Cinematography
Silver
entry Parents can, agency RoRe Group, Russia
entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia
Shortlist
entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia
J5 Editing
Silver
entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry Suzdal: Moments, agency Lestnica, Russia
Shortlist
entry CAMON does it all for you, agency Big Media Moscow, Russia
J6 Use of Music & Sound Design
Shortlist
entry ECQWA. Caring for the nature of things, agency Bureau ‘Working Title' х AUX, Russia
entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia
J7 Animation
Bronze
entry ECQWA. Caring for the nature of things, agency Contrapunto x Bureau ‘Working Title', Russia
J8 Visual effects
Bronze
entry Labyrinth, agency Voskhod, Russia
Shortlist
entry TV-3 Fantasy Worlds, agency RGBY, Russia
Y. PRINT & OUTDOOR CRAFT
Y1 Typography
Bronze
entry The Tire Quotes Campaign, agency Lup Jakarta, Indonesia
Y2 Art Direction
Gold
entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China
Shortlist
entry Unmirrored Speed: 'Red', 'Grey', 'Orange', agency C2 comms, Dubai, United Arab Emirates
entry Ikat soundwave, agency FCB artgroup Uzbekistan
Y3 Illustration
Shortlist
entry How to gift 84 cups and never repeat yourself, agency Showrunners, Russia
Z. EXCELLENCE IN RADIO & AUDIO
Z1 Excellence in Radio & Audio
Shortlist
entry Nature unplugged, agency proof., Bulgaria
MASS MEDIA CONTEST
L. COMMUNICATION
L1 Film
Silver
entry Esteban Ruiz, agency Retina, Argentina
entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand
entry Motiv Telecom. Anti-fraud, agency Voskhod, Russia
Bronze
entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia
L2 Print&Outdoor
Silver
entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan
entry Grab the Sweet!, agency Ogilvy Greece
entry Oreo Missing History, agency Republic Group, Hungary
Bronze
entry Unmirrored Speed: 'Red', 'Grey', 'Orange', agency C2 comms, Dubai, United Arab Emirates
L4 Branded Content
Silver
entry Korol i Shut at Yandex.maps, agency Re-ev Moscou, Russia
L5 Use of Humor in Advertising
Gold
entry For Parts — Go to Drom, agency Zebra Hero, Russia
Bronze
entry Vitamin D Police, agency Salmon, Belarus
L6 Communication Design
Shortlist
entry Interamérica: The future isn't learned, agency Enredo Brand Innovation, Brazil
L7 Packaging Design
Bronze
entry La Petite Mort, agency Aida Pioneer, Belarus
SN. CHANGE FOR GOOD. NON-PROFIT, CHARITY, GOVERNMENT
SN1 Health & Safety
Gold
entry The Toothless Brush, agency Inbrax, Chile
SN2 Environment
Bronze
entry Fertilizer 2.5, agency Grey Thailand
SN4 Social Projects
Gold
entry The Wings of Love, agency Zebra Hero, BrainingGroup, DIDENOK TEAM, Russia
Bronze
entry The Exam, agency Weber Shandwick México
MK. INTEGRATED CAMPAIGNS
MK1 Omni-channel Campaign
Bronze
entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia
entry Unsticking Stereotypes, agency Zebra Hero & After Agency, Russia
MK3 Brand Loyalty Campaign
Shortlist
entry “Thanks for Your Son and Daughter”: The T-Glory Recognition Experience, company T-Bank In-house Team, Russia
MK4 Breakthrough on a Budget
Bronze
entry Lipstick with Pelmeni Flavor, agency Mikhailov&Partners, Russia
entry Ho-Ho-Hondoms, agency Panda Digital, Russia
MK6 Creative Strategy
Silver
entry Wedding White Color, agency Aitys Advertising, Kazakhstan
MK7 Collaboration of Brands
Bronze
entry Okko x Spartak: Storyboard of a Great History, agency Okko, Russia
entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia
Shortlist
entry Korean Mood, agency BBDO Group, Russia
MD. DIGITAL & MOBILE
MD1 Digital Tools
Gold
entry Korol i Shut at Yandex.maps, agency Re-ev Moscou, Russia
MD3 Digital & Mobile Campaign
Silver
entry Avant-garde Archetypes: GigaChat and Kandinsky Help Understand Art at the Tretyakov Gallery, agency SberMarketing, Russia
Bronze
entry Korol i Shut at Yandex.maps, agency Re-ev Moscou, Russia
MD4 Social & Influencer Campaign
Gold
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
Silver
entry Burak Ozcivit and Avito: The theater begins with a wardrobe!, company Avito, Russia
S. CHANGE FOR GOOD. BRANDS
S1 Health & Safety
Gold
entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia
Silver
entry Praykinson, agency Dentsu Creative Thailand
entry The Sign You Shouldn't See, agency YDM Thailand
S2 Environment
Silver
entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan
S3 Gender Equality
Gold
entry THE PINK CODE, agency YDM Thailand
Silver
entry Blackout Vows by Gabriela, agency Dentsu Creative Philippines
S4 Social Projects
Gold
entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India
S5 Prosperity
Bronze
entry By That Count, Every Day Is Math Day, agency DAO. Yandex Education Creative Studio, Russia
S6 Other Projects
Bronze
entry Their World, agency BBDO, Russia
MA. REACH
MA1 Brand Experience & Activation
Gold
entry Dalah's Spoiler Billboard, agency VML Thailand
Silver
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
entry Soil Stay, agency VML Thailand
MA2 PR
Silver
entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia
Bronze
entry Meownd It Out, agency Dentsu East Japan
MA4 Use of Media
Gold
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
EFFORTS & ACHIEVEMENTS
СD. DIGITAL & MOBILE
CD2 Mobile Tools
Bronze
entry SOS Songs, agency Binder, Brazil
CD4 Social & Influencer Campaign
Silver
entry Ice unpacking, agency RoRe Group, Russia
CA. REACH
CA1 Brand Experience & Activation
Gold
entry The Uncomfortable Cup, agency Showpony, Australia
Bronze
entry Soil Stay, agency VML Thailand
CA2 PR
Silver
entry Fraud-Roulette.ru — People's Phone Resistance Against Scammers, company T-Bank, Russia
Bronze
entry Meownd It Out, agency Dentsu East Japan
entry Smyle toothpaste: Polluted Fairytales, agency Fitzroy I United Playgrounds, Netherlands
entry The Toothless Brush, agency Inbrax, Chile
CA4 Use of Media
Gold
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
CB. STRATEGY
CB1 Creating of brand-platform
Bronze
entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia
CB2 Branding Strategy
Shortlist
entry LIVE PLATFORM OF OPPORTUNITIES, agency Salmon, Belarus
CL. COMMUNICATION
CL1 Film
Gold
entry THE KAPRAO CRIMINALS, agency Wolf BKK, Thailand
Silver
entry IT’S DETTOL TIME, agency SOUR Bangkok, Thailand
Shortlist
entry VTB Classics, agency DDB Navigator, Russia
CL2 Print&Outdoor
Gold
entry The Breathing Wall, agency FCB Almaty, Kazakhstan
Bronze
entry Oreo Missing History, agency Republic Group, Hungary
CL4 Branded Content
Bronze
entry The Scent That Gives You The Scene, agency Wolf BKK, Thailand
CL6 Communication Design
Silver
entry Dmitri Hvorostovsky Krasnoyarsk Foundation for Arts Development, agency BBDO Branding, Russia
Bronze
entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia
CL7 Packaging Design
Bronze
entry GPTea, agency BBDO Branding, Russia
entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia
CK. INTEGRATED CAMPAIGNS
CK2 Brand Launch / Re-launch Campaign
Silver
entry Fertilizer 2.5, agency Grey Thailand
CK3 Brand Loyalty Campaign
Silver
entry Garuda Rakshak, agency Dentsu Creative India
Bronze
entry Papify, agency Tangity, Spain
CK4 Breakthrough on a Budget
Gold
entry For Winning Tomatoes, It Has To Be HEINZ., agency Heaven&Hell, China
entry Whiskas® loCATor, agency Ogency / Jam / CITIX, Kazakhstan
CK5 Collaboration of Brands
Silver
entry Good Stories Chat, company Avito, Russia
Bronze
entry Pink mood burger, agency RoRe Group, Russia