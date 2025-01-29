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29.01.2025 в 06:10

Образ многодетной семьи встречается в 1% рекламных роликов на ТВ

Чаще такие семьи рекламируют продукты и авто

Многодетные семьи с тремя и более детьми появлялись в 1,6% рекламных роликов на ТВ в прошлом году. Чаще всего образы таких семей встречаются в телерекламе продуктов питания. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные результатов исследования креативного агентства OMA.

Семьи, которые состоят из родителей и 1−2 детей встречались в рекламе на ТВ за тот же период намного чаще — в 26% роликов. В 2023 году показатели частотности появления в роликах многодетных и нуклеарных семей были чуть ниже — 1,2 и 23,2% соответственно. В рамках исследования агентство проанализировало более 650 рекламных роликов на ТВ.

Образы многодетных семей встречаются в 41% роликов из категории «продуктов питания». На второй позиции — автоиндустрия (40% роликов), а на третьей — банковские услуги (31%).

Представители рекламных агентств поясняют, что средний потребитель в стране не ассоциирует себя с членом многодетной семьи, а для рекламной коммуникации крайне важна личная релевантность с аудиторией. В связи с этим в роликах используется стандартный состав героев. Кроме того, все еще существует стереотип, что такие семьи «живут не в достатке». Маловероятно, что частая демонстрация образов многодетной семьи в ТВ-роликах что-то изменит, полагают эксперты.

Напомним, в январе депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает закрепить изменения в ст. 5 закона «О рекламе». Согласно инициативе, рекламодателей, рекламораспространителей, их представителей и посредников могут обязать использовать образы семей с тремя и более детьми в телерекламе, «направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи».

многодетная семья
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