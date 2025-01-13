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13.01.2025 в 12:20

В Госдуму внесли законопроект об образах многодетных семей в рекламе

По мнению авторов, инициатива окажет положительное влияние на динамику рождаемости в России

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий рекламодателей, рекламораспространителей и их представителей и посредников использовать образы семей с тремя и более детьми в случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на создание позитивного имиджа многодетности. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Инициативой предлагается внести изменения в пятую статью закона «О рекламе».

В пояснительной записке к проекту говорится, что реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах, является «одним из эффективных инструментов» для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи.

«Принятие законопроекта окажет положительное влияние на динамику рождаемости в стране, будет способствовать укреплению семейных ценностей, повышению престижа многодетности в обществе», — считают авторы инициативы.

Одним из разработчиков законопроекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее сообщалось, что документ внесут в нижнюю палату парламента 13 января.

Госдума Россия Закон о рекламе
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