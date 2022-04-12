Obi продаст свой бизнес в России

Немецкая сеть товаров для дома и строительства Obi передаёт в доверительное управление свой российский бизнес основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Дмитрия Галанцева, партнёра адвокатского бюро «Пропозитум», участвующего в сделке в интересах Obi. Представитель «Сезар консалтинг» подтвердил изданию эту информацию .

По словам Галанцева, в дальнейшем бизнес ритейлера в России перейдёт российскому инвестору. Он будет развивать компанию на территории страны, при этом, скорее всего, постепенно откажется от товарного знака Obi. Того, кто купит российский бизнес компании собеседники издания не назвали, уточнив, что Любошиц представляет в этой сделке интересы немецкого холдинга и потенциального покупателя.

Источник, близкий к Любошицу, рассказал изданию, что акционер Obi продаст магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест. Любошиц как доверительный управляющий займётся проведением due diligence ритейлера, проверкой отчётности, инвентаризацией имущества и составлением финансового плана развития.

Сделку между Obi и будущим владельцем должны одобрить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Как отметил Галанцев «Ведомостям», соответствующее ходатайство направят в ближайшее время.

Ранее российский менеджмент Obi пытался договориться с глобальным руководством о выкупе у него бизнеса в России или получении его в доверительное управление. Однако между ними возникла конфликтная ситуация.

Головная структура заблокировала в российских компаниях IT-систему, которая бы позволяла сети нормально функционировать. В частности, сотрудникам закрыли доступ к корпоративной почте, серверу и кассам. Это помешало магазинам открыться.

Позже сотрудники Obi в России в своём профильном Telegram-канале сообщили об установке альтернативного программного обеспечения. Тогда генеральный директор Infoline Иван Федяков предполагал, что может произойти «самозахват бизнеса менеджментом» и «национализация его изнутри».