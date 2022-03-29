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29.03.2022 в 13:30

Сеть гипермаркетов OBI возобновит работу на следующей неделе

Сначала откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, остальные — в течение двух недель

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На следующей неделе российские магазины немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника отдела закупок компании Максима Суравегина, которое он сделал на форуме DIY в Москве.

«OBI работает над устранением технического сбоя. Через несколько дней откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, в течение двух недель — все 27 гипермаркетов», — отметили он. Оформлять заказы можно будет примерно через две недели.

По словам Суравегина, все сотрудники продолжают получать зарплату и даже получили бонусы за 2021 год. Он отказался раскрыть зданию возможные варианты продолжения деятельности российского подразделения OBI, отметив, что «есть несколько сценариев».

В начале марта OBI заявляла о прекращении своей деятельности на территории России. Всего в российских магазинах компании работает почти 5 тыс. сотрудников.

Санкт-Петербург Москва OBI Максим Суравегин
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