Сеть гипермаркетов OBI возобновит работу на следующей неделе

На следующей неделе российские магазины немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника отдела закупок компании Максима Суравегина, которое он сделал на форуме DIY в Москве.

«OBI работает над устранением технического сбоя. Через несколько дней откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, в течение двух недель — все 27 гипермаркетов», — отметили он. Оформлять заказы можно будет примерно через две недели.

По словам Суравегина, все сотрудники продолжают получать зарплату и даже получили бонусы за 2021 год. Он отказался раскрыть зданию возможные варианты продолжения деятельности российского подразделения OBI, отметив, что «есть несколько сценариев».

В начале марта OBI заявляла о прекращении своей деятельности на территории России. Всего в российских магазинах компании работает почти 5 тыс. сотрудников.