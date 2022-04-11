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11.04.2022 в 06:50

У российских управляющих Obi завязался конфликт с немецким холдингом

Поводом послужило нежелание немецких акционеров возобновлять работу магазинов в России

У российских топ-менеджеров Obi возник конфликт с мажоритарным акционером сети — немецким холдингом Obi GmbH. Ранее российское руководство объявило о возобновлении работы сети, тогда как в холдинге опровергли это заявление, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

Российский офис сейчас находится в открытой конфронтации с немецким холдингом, объясняет суть конфликта генеральный директор Infoline Иван Федяков. По его словам, головная компания заблокировала в российских «дочках» IT-систему, которая бы позволяла сети нормально функционировать. В частности, сотрудникам закрыли доступ к корпоративной почте, серверу и кассам. Это помешало магазинам открыться.

Один из вариантов решения конфликта — продажа местных активов немецким холдингом стороннему покупателю или топ-менеджерам сети, говорят два источника, близких к компании. По их словам, мажоритарный акционер Obi был готов уступить контроль над ритейлером за символический €1. Однако подготовить сделку стороны не успели, так как почти все директора-экспаты покинули страну. Еще одна проблема в том, что компания генерирует большие убытки и имеет долгосрочные договоры аренды, обязательства по которым лягут на нового собственника.

Второй вариант развития событий — передача бизнеса в доверительное управление российскому менеджменту. Именно на это надеется местное руководство компании. Впрочем, есть и третий вариант — ликвидация. По словам экспертов, при этом даже в случае смены вывески российское подразделение может продолжить платить аренду за площади и размещать аналогичный или схожий товар, но воспользоваться прежними логистическими цепочками уже не получится.

Иван Федяков считает, что над Obi в России происходит эксперимент, который, возможно, станет прецедентом. По его словам, речь идет фактически о самозахвате бизнеса менеджментом и национализации изнутри. Правообладатель бренда не может отстаивать интересы в российских судах, поэтому не исключено, что та структура, которая станет управлять магазинами, будет делать это под той же маркой, хотя фактически отношения к немецкой сети она иметь не будет.

OBI
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