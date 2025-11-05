Sostav.ru

05.11.2025 в 12:00

Объем сделок слияния и поглощения в российском ретейле резко вырос

Многие торговые компании испытывают проблемы

За истекший период 2025 года совокупный объем сделок слияния и поглощения в российской рознице увеличился на 85,7% по сравнению с 2024 годом и составил не менее 65 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За весь 2025 год объем сделок слияния и поглощения на рынке продовольственной и непродовольственной розницы может вырасти на 25% год к году, до 283,1 млрд руб.

За первое полугодие 2025 года оборот розничной торговли увеличился на 2,1% год к году, до 44,6 трлн руб. В 2024 году рост составлял 7,7%.

У многих ретейлеров возникают сложности из-за падения выручки торговых центров, давления со стороны электронной коммерции, роста расходов, в том числе на логистику и оплату труда. Кроме того, остается труднодоступным банковское финансирование. В результате собственники рассматривают продажу бизнеса.

На розничном рынке сейчас распространены следующие типы сделок: покупка ретейлерами других торговых сетей или части их активов, приобретение маркетплейсами сторонних бизнесов для создания экосистем. Так, «Магнит» приобрел контрольный пакет «Азбуки вкуса», Wildberries хочет купить «Рив Гош» и страховую компанию.

Ранее почти 80% компаний назвали «тяжелой» экономическую ситуацию в России. Сложнее всего приходится продавцам бытовой техники и электроники, лучше всех дела у аптек и продуктовой розницы.

