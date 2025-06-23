Обанкротившийся российский Google отсудил более 1 млрд рублей у «дочки» Realweb

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с OOO «Сфера», находящегося под управлением Realweb , 1,07 млрд руб. задолженности и 543 млн руб. неустойки в пользу ООО «Гугл».

В марте суд наложил арест на 1,78 млрд руб., размещенных на счетах ООО «Сфера». Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — к указанной компании. Сумма в 1,78 млрд руб. сложилась из задолженности ООО «Сфера» за оказание рекламных услуг (1,36 млрд руб.) и процентов за пользование чужими деньгами (416 млн руб.). В частности, задолженность образовалась по 269 рекламным аккаунтам в результате неоплаты рекламных услуг, закупленных у истца в первой половине 2022 года.

В конце марта ООО «Сфера» частично погасила задолженность в размере 286 млн. руб. Суд учел этот факт. К участию в деле привлекли в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, VK, ООО «Интернет решения», АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» и другие компании.

В самой компании рассказали Sostav, что не согласны с решением Арбитражного суда, прежде всего, в связи с отсутствием доказательств, предоставленных в суд и подтверждающих оказание соответствующих услуг со стороны ООО «Гугл». Realweb планирует обжаловать его в установленном порядке в апелляционной инстанции.

Олеся Ромодина, генеральный директор группы RW+ : В рамках данного разбирательства, которое, напомню, затрагивает всех крупных игроков цифровой рекламы, идут стандартные юридические процедуры. И будут идти еще долго. И мы давно воспринимаем это как фоновый процесс. Напомню также, что в марте 2025 года суд принял решение о принятии обеспечительных мер для будущего потенциального исполнения требований ООО «Гугл». Решение об обеспечительных мерах исполнено, соответствующая сумма зарезервирована, данный факт подтвержден судом. Итого, спор с ООО «Гугл» не оказывает влияния на текущее финансовое положение ООО «Сфера», в том числе в случае необходимости его исполнения. Компания ведет деятельность в штатном режиме. Это все то же решение что уже было в марте, но с соответствующими процедурам документальными обрамлениями.

Напомним, весной 2022 года, после начала специальной военной операции, российское представительство «Гугл» прекратило работу. У российских рекламных агентств, работавших с Google, осталась задолженность перед корпорацией. Менеджеры, закрепленные за рекламными агентствами, попросили агентства приостановить оплату. При этом сам «Гугл» обратился в суд с заявлением о банкротстве.

В апреле этого года Арбитражный суд Москвы принял меры обеспечения по иску конкурсного управляющего ООО «Гугл», арестовав средства шести рекламных агентств на сумму почти 1,5 млрд руб. Так, суд арестовал суммы на счетах ООО «ИА Риалвеб» («Риалвеб», 612,1 млн руб.), ООО «АРВМ» (ArrowMedia, 29,2 млн руб.), ООО «Р-Брокер» («R-брокер», 46,9 млн рублей), ООО «Артикс ИС» («Артикс», 116,2 млн руб.), ООО «Эмджиком» (MGCom, 234 млн руб.), ООО «Лайон коммьюникейшнз» (445,2 млн руб.).