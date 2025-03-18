Суд по иску «Гугла» арестовал 1,8 млрд рублей на счетах «дочки» Realweb

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 1,78 млрд руб., размещенных на счетах ООО «Сфера» (дочерняя компания рекламного агентства Realweb). Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — к указанной компании. Об этом пишут «Ведомости».

Сумма в 1,78 млрд руб. сложилась из задолженности ООО «Сфера» за оказание рекламных услуг (1,36 млрд руб.) и процентов за пользование чужими деньгами (416 млн руб.).

В ООО «Гугл» заявили, что ООО «Сфера» частично признало исковые требования, но не погашает задолженность. Истец отметил, что у ответчика почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. На 31 декабря 2023 года, стоимость основных средств компании составляла 168,3 млн руб., кредиторская задолженность — 2,6 млрд руб.

Суд решил, что непринятие обеспечительной меры в случае удовлетворения иска «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта». ООО «Сфера» подало ходатайство об отмене решения суда. Адвокат агентства Владимир Ефремов заявил, что арест денег не повлияет на деятельность компании, т. к. совокупные резервы на ее счетах «значительно превышают сумму задолженности».