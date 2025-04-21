ОАЭ сделают ИИ соавтором законов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены изменить подход к законотворчеству, став первой страной в мире, где искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться для создания, обновления и редактирования законодательства. Как сообщает Financial Times, этот шаг рассматривается как радикальная попытка применить технологии, в которые государство уже инвестировало миллиарды долларов. Власти считают, что новая система повысит точность и скорость правотворческого процесса.

Премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что внедрение ИИ позволит ускорить создание законов на 70%. Ожидается, что система будет регулярно предлагать обновления, анализируя базу данных, включающую федеральные и местные законы, судебную практику и государственные услуги. Благодаря этому планируется отслеживать влияние законодательства на общество и экономику в режиме реального времени.

Международные эксперты считают инициативу смелой и технологически продвинутой. Профессор Копенгагенской школы бизнеса Рони Медалья подчеркнул, что у ОАЭ может быть скрытая цель — превратить ИИ в полноправного участника законодательного процесса. В то же время исследователи предостерегают от возможных рисков, включая ограниченную прозрачность алгоритмов, трудности в интерпретации правовых норм и потенциальные сбои в работе систем.

Между тем другие страны также активизируют усилия в области ИИ. Ранее сообщалось, что ВТБ планирует открыть центр по разработке искусственного интеллекта в Китае. Поднебесная предложила сформировать мировую систему регулирования развития ИИ.