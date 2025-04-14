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14.04.2025 в 09:40

ВТБ планирует открыть центр по разработке ИИ в Китае

Поднебесная предлагает сформировать мировую систему регулирования развития ИИ

Банк ВТБ изучает возможность создания в Китае центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ). Как следует из рабочей презентации кредитной организации, новая площадка станет совместным проектом с китайскими партнерами и будет использоваться для прикладных исследований, тестирования носимых (смартфоны, очки, часы, кольца), бытовых (холодильники, телевизоры) и промышленных (автомобили и другой транспорт, станки, 3D-принтеры) ИИ-устройств. Об этом сообщают «Ведомости».

Проект направлен на преодоление технологических барьеров между странами и повышение скорости адаптации китайских разработок к российскому рынку. Среди технологических партнеров ВТБ указан IT-холдинг T1. Он должен будет сформулировать прикладные потребности банка и других потенциальных заказчиков в решениях.

Инициатива ВТБ совпадает с более широкой позицией Китая по развитию ИИ. В специальной колонке для ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Поднебесной сотрудничать со всеми странами для создания эффективной системы глобального управления развитием ИИ. Дипломат подчеркнул важность совместной работы над международными нормами регулирования технологий, чтобы избежать монополизации и политизации искусственного интеллекта.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что совместный российско-китайский центр может стать важным инструментом для ликвидации дефицита вычислительных мощностей в России, особенно в условиях санкционных ограничений. Китай же, в свою очередь, заинтересован в долгосрочных проектах для загрузки своих дата-центров и укрепления позиций на международной арене в области ИИ. Участники рынка отмечают, что успех проекта будет зависеть от способности ВТБ сформировать уникальное предложение и привлечь талантливых специалистов.

Ранее сообщалось, что в России разработан проект закона о регулировании систем искусственного интеллекта. В профильную рабочую группу вошли юристы, представители консалтинговых компаний и бизнеса, занимающегося развитием ИИ.

ВТБ Китай Россия ИИ
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