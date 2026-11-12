Российские компании переплачивают за ИИ до девяти раз

Ограничения прямого подключения к зарубежным API вынуждают российский бизнес использовать альтернативные каналы. Cтоимость доступа к иностранным моделям искусственного интеллекта через отечественные облачные платформы в 1,6−9 раз выше международных тарифов. Таковы данные Nodul, которые есть в распоряжении Sostav.

Аналитики изучили публичные тарифы и политики обработки данных 15 поставщиков ИИ-моделей: прямых зарубежных API, международных агрегаторов и российских облачных платформ. Стоимость рассчитана для сценария потребления 10 млн входящих и 2 млн исходящих токенов, что ориентировочно соответствует одному-трем дням активной работы разработчика с кодинг-агентом или разовому ревью средней кодовой базы. Зарубежные тарифы пересчитаны по условному курсу 82 руб. за $1. Индивидуальные скидки, кеширование, дополнительные инструменты и налоги в расчет не включены.

Наибольшая разница в стоимости обнаружена для четырех моделей. Использование DeepSeek V4.1 Flash через Yandex AI Studio обходится в 4 тыс. руб. против 443 руб. у зарубежных агрегаторов — в девять раз дороже. Для Claude Opus 5.5 стоимость через российского провайдера составляет 14 239 руб. против 6 560 руб. за рубежом — переплата примерно в 2,2 раза. Аналогичная разница наблюдается для Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol: доступ к каждой модели через российскую платформу стоит 7 120 руб. против 3 280 руб. по международным тарифам.

Базовые тарифы прямых зарубежных API и международных агрегаторов в большинстве рассмотренных случаев совпадают.