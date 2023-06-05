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05.06.2023 в 13:05

НСПК сделает платным для банков СМС-подтверждение онлайн-оплаты клиентов

Ожидается, что это стимулирует банки перейти на современную технологию определения устройства, с которого зашёл на сайт покупатель

Национальная система платёжных карт (НСПК) собирается сделать для банков платной двухфакторную аутентификацию клиента с помощью СМС при платежах через интернет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект новых тарифов.

По данным издания, НСПК планирует взимать плату с целью стимулирования банков к переходу на современную систему определения устройства, с которого покупатель зашёл на сайт. Такая технология упростит клиентский путь и увеличит скорость прохождения платежа.

Как пишет «Ъ», комиссия для эмитента составит 20 коп. за операцию в любом случае, а для эквайера она будет такой же, если на сайт обслуживаемого им магазина зашли с интернет-браузера. За подтверждение оплаты через мобильное приложение комиссия составит 10 коп., но не более 2,5 млн руб. в месяц для всех.

Как пояснили изданию эксперты, в новой системе 3D Secure 2.0 есть два сценария оплаты: с СМС и без СМС, если банк распознал девайс, с которого пришёл запрос на оплату, как основное устройство клиента. Планируется, что эти комиссии введут с октября 2023 года.

По мнению экспертов, опрошенных «Ъ», переход на новый сценарий оплаты может оказаться для банков более затратным, чем СМС.

Ранее сообщалось, что в апреле НСПК запустит новый способ расчётов, благодаря которому можно будет расплачиваться картой «Мир» с помощью QR-кода, формирующегося на экране смартфона. Кроме того, НСПК проработала защиту нового способа оплаты.

Банки НСПК Онлайн-покупки
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