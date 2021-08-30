Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Национальный рекламный форум Регионы представил главные события программы

Эксперты обсудят влияние кризиса на инструменты маркетинга, проанализируют эффективность каналов коммуникации в региональном разрезе, обозначат новые тренды

30.08.2021 1

Национальный рекламный форум Регионы пройдет с 7 по 8 сентября. Участников ждет несколько десятков мероприятий, которые будут проведены нон-стоп на трех площадках. Центральными событиями каждого дня станут пленарные сессии. Они пройдут в Екатеринбурге в зале № 2 ЦК «Урал». Об этом Sostav рассказали организаторы мероприятия.

Первый день

В первый день форума с 10:10 до 11:40 состоится стратегическая сессия «Пандемия как точка роста нового рекламного рынка». Топовые эксперты рынка обсудят, как жизнь отрасли изменил «коронакризис». Спикеры представят аналитику по изменившимся запросам аудитории и рекламодателей, обсудят влияние кризиса на эффективность и актуальность маркетинговых инструментов. Во время сессии впервые будет публично представлена аналитика по эффективности каналов коммуникации в региональном разрезе.

Модератором сессии выступит исполнительный директор, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.

Спикеры и темы сессии:

  • Илья Попов — заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса «Газпром-медиа», Москва
    Тема: «Овервью по рынку ТВ в регионах»

  • Владимир Гриценко — руководитель обособленного подразделения «Национальный рекламный альянс» в Екатеринбурге и Тюмени
    Тема: «Трансформация и ее последствия»

  • Марина Сурыгина — директор по цифровой стратегии и маркетингу компании Gallery , Москва
    Тема: «Рынок ООН после локдауна. Основные тренды»

  • Владимир Бабков — директор департамента развития продаж в регионах и за пределами РФ сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ, Москва
    Тема: «Обзор новых инструментов и сервисов на ТВ»

  • Алексей Парфун — директор по развитию Deltaplan Group, Москва
    Тема: «Технологии. Новые медиа. Трендвотчинг»

  • Марина Колесникова — руководитель подразделения развития региональных продаж «Яндекс.Бизнес», Москва. Тема: «Тренды интернет-рекламы в 2021 году»

  • Артем Дрыгант — основатель Be Brand , Москва
    Тема: «О развитии бизнеса в условиях трансформации»

Второй день

Центральным событием второго дня форума станет пленарная сессия «Будущее российского креатива. Рекламное: «Что будет дальше?», которая пройдет с 10:40 до 12:10.

По мнению многих экспертов, «правильность» — основной тренд в мировом креативе. Креатив в рекламе стал обучающим инструментом, показывающим «пример». Повсеместно популяризируются этнические и экологические проблемы, часто социальные кейсы становятся известными на весь мир и берут отраслевые награды.

Участники сессии обсудят, почему так получилось, будет ли этот тренд держаться дальше, откуда черпать идеи в будущем, как придумать что-то принципиально новое. Не останется без внимания и вопрос особенностей регионального креатива по сравнению со столичным.

Модерировать дискуссию будет Влад Ситников, бренд-директор образовательной платформы Skillbox, управляющий креативный директор Possible Group Moscow, Москва.

Спикеры сессии:

  • Антон Рожин — креативный директор РА «Восход», Екатеринбург
  • Дмитрий Тютьков — креативный директор « ТутковБудков », Волгоград
  • Данил Снитко — general supreme totalitarian producer in-chief, брендинговое агентство «Два слова», Барнаул
  • Денис Ломов — creative director and co-founder at Red Collar , Воронеж
Другие материалы
05.08.2021 в 11:00 32
«НПБК. Истории»: подборка первых выпусков и ярких участников рубрики. Кто следующий?
03.08.2021 в 11:15 6
ADCR Awards 2021 объявил составы жюри нового формата
28.07.2021 в 16:05
«Ночь пожирателей рекламы» переносится на 24 сентября
26.07.2021 в 18:30 17
Национальный рекламный форум раскрыл подробности деловой программы
08.07.2021 в 18:25 43
«Лучший маркетолог — 2021»: Национальная премия бизнес-коммуникаций продолжает прием заявок
01.07.2021 в 14:35 3
Российская ассоциация маркетинговых услуг объявила о перезагрузке и запуске нового конкурса
28.06.2021 в 17:00 8 12
«Ночь пожирателей рекламы» пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета
24.06.2021 в 11:35 2
Национальный рекламный форум переносится на сентябрь 2021 года
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.