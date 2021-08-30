Национальный рекламный форум Регионы представил главные события программы

Национальный рекламный форум Регионы пройдет с 7 по 8 сентября. Участников ждет несколько десятков мероприятий, которые будут проведены нон-стоп на трех площадках. Центральными событиями каждого дня станут пленарные сессии. Они пройдут в Екатеринбурге в зале № 2 ЦК «Урал». Об этом Sostav рассказали организаторы мероприятия.

Первый день

В первый день форума с 10:10 до 11:40 состоится стратегическая сессия «Пандемия как точка роста нового рекламного рынка». Топовые эксперты рынка обсудят, как жизнь отрасли изменил «коронакризис». Спикеры представят аналитику по изменившимся запросам аудитории и рекламодателей, обсудят влияние кризиса на эффективность и актуальность маркетинговых инструментов. Во время сессии впервые будет публично представлена аналитика по эффективности каналов коммуникации в региональном разрезе.

Модератором сессии выступит исполнительный директор, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.

Спикеры и темы сессии:

Илья Попов — заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса «Газпром-медиа», Москва

Тема: «Овервью по рынку ТВ в регионах»

Владимир Гриценко — руководитель обособленного подразделения «Национальный рекламный альянс» в Екатеринбурге и Тюмени

Тема: «Трансформация и ее последствия»

Марина Сурыгина — директор по цифровой стратегии и маркетингу компании Gallery , Москва

Тема: «Рынок ООН после локдауна. Основные тренды»

Владимир Бабков — директор департамента развития продаж в регионах и за пределами РФ сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ , Москва

Тема: «Обзор новых инструментов и сервисов на ТВ»

Алексей Парфун — директор по развитию Deltaplan Group, Москва

Тема: «Технологии. Новые медиа. Трендвотчинг»

Марина Колесникова — руководитель подразделения развития региональных продаж «Яндекс.Бизнес», Москва. Тема: «Тренды интернет-рекламы в 2021 году»

Артем Дрыгант — основатель Be Brand , Москва

Тема: «О развитии бизнеса в условиях трансформации»

Второй день

Центральным событием второго дня форума станет пленарная сессия «Будущее российского креатива. Рекламное: «Что будет дальше?», которая пройдет с 10:40 до 12:10.

По мнению многих экспертов, «правильность» — основной тренд в мировом креативе. Креатив в рекламе стал обучающим инструментом, показывающим «пример». Повсеместно популяризируются этнические и экологические проблемы, часто социальные кейсы становятся известными на весь мир и берут отраслевые награды.

Участники сессии обсудят, почему так получилось, будет ли этот тренд держаться дальше, откуда черпать идеи в будущем, как придумать что-то принципиально новое. Не останется без внимания и вопрос особенностей регионального креатива по сравнению со столичным.

Модерировать дискуссию будет Влад Ситников, бренд-директор образовательной платформы Skillbox, управляющий креативный директор Possible Group Moscow, Москва.

Спикеры сессии: