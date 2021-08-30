Национальный рекламный форум Регионы представил главные события программы

Национальный рекламный форум Регионы пройдет с 7 по 8 сентября. Участников ждет несколько десятков мероприятий, которые будут проведены нон-стоп на трех площадках. Центральными событиями каждого дня станут пленарные сессии. Они пройдут в Екатеринбурге в зале № 2 ЦК «Урал». Об этом Sostav рассказали организаторы мероприятия.
Первый день
В первый день форума с 10:10 до 11:40 состоится стратегическая сессия «Пандемия как точка роста нового рекламного рынка». Топовые эксперты рынка обсудят, как жизнь отрасли изменил «коронакризис». Спикеры представят аналитику по изменившимся запросам аудитории и рекламодателей, обсудят влияние кризиса на эффективность и актуальность маркетинговых инструментов. Во время сессии впервые будет публично представлена аналитика по эффективности каналов коммуникации в региональном разрезе.
Модератором сессии выступит исполнительный директор, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.
Спикеры и темы сессии:
- Илья Попов — заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса «Газпром-медиа», Москва
Тема: «Овервью по рынку ТВ в регионах»
- Владимир Гриценко — руководитель обособленного подразделения «Национальный рекламный альянс» в Екатеринбурге и Тюмени
Тема: «Трансформация и ее последствия»
- Марина Сурыгина — директор по цифровой стратегии и маркетингу компании Gallery , Москва
Тема: «Рынок ООН после локдауна. Основные тренды»
- Владимир Бабков — директор департамента развития продаж в регионах и за пределами РФ сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ, Москва
Тема: «Обзор новых инструментов и сервисов на ТВ»
- Алексей Парфун — директор по развитию Deltaplan Group, Москва
Тема: «Технологии. Новые медиа. Трендвотчинг»
- Марина Колесникова — руководитель подразделения развития региональных продаж «Яндекс.Бизнес», Москва. Тема: «Тренды интернет-рекламы в 2021 году»
- Артем Дрыгант — основатель Be Brand , Москва
Тема: «О развитии бизнеса в условиях трансформации»
Второй день
Центральным событием второго дня форума станет пленарная сессия «Будущее российского креатива. Рекламное: «Что будет дальше?», которая пройдет с 10:40 до 12:10.
По мнению многих экспертов, «правильность» — основной тренд в мировом креативе. Креатив в рекламе стал обучающим инструментом, показывающим «пример». Повсеместно популяризируются этнические и экологические проблемы, часто социальные кейсы становятся известными на весь мир и берут отраслевые награды.
Участники сессии обсудят, почему так получилось, будет ли этот тренд держаться дальше, откуда черпать идеи в будущем, как придумать что-то принципиально новое. Не останется без внимания и вопрос особенностей регионального креатива по сравнению со столичным.
Модерировать дискуссию будет Влад Ситников, бренд-директор образовательной платформы Skillbox, управляющий креативный директор Possible Group Moscow, Москва.
Спикеры сессии:
- Антон Рожин — креативный директор РА «Восход», Екатеринбург
- Дмитрий Тютьков — креативный директор « ТутковБудков », Волгоград
- Данил Снитко — general supreme totalitarian producer in-chief, брендинговое агентство «Два слова», Барнаул
- Денис Ломов — creative director and co-founder at Red Collar , Воронеж