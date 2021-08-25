НРА готовит повышение цен на ТВ-рекламу из-за высокого спроса

Национальный рекламный альянс (НРА) готовит очередное повышение цен: в следующем году из-за роста спроса реклама на ТВ будет стоить дороже на 15−20% даже при условии увеличения рекламного бюджета. Это самое большое повышение за все пять лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора альянса Алексея Толстогана.

По словам Толстогана, инфляция на национальном и региональном ТВ составит 15−20% при росте бюджета 7−10%, а при размещении на Москву рост достигнет 30%. В апреле НРА уже внес изменения в калькулятор стоимости рекламных кампаний на телевидении, в частности с 29 марта селлер поднял сезонные наценки для второго полугодия 2021 года в среднем на 10−15%. В прошлом году рынок ТВ-рекламы в России упал на 3%, а в этом может вырасти на 12−13%, отметил он.

Источники издания в рекламных агентствах подтверждают, что сейчас спрос на ТВ огромный, так как бюджеты после кризиса восстановились. В прошлом году альянс заключил больше, чем обычно, двух- и даже трехлетних сделок по старым ценам, на этом фоне, по их мнению, цена новых сделок «будет запредельной». Кроме того, селлер теперь изучает возможность расширить инвентарь за счет измерения зрителей прямого эфира в разных средах, включая ТВ-приставки и видеосервисы, сообщает источник, близкий к НРА.

Для рынка повышение цен на ТВ-рекламу не стало неожиданностью, хотя они ожидали «более скромный» рост цен. Глава ассоциации «Русбренд» (объединяет Unilever, Coca-Cola, Сбербанк и других крупнейших рекламодателей) Алексей Поповичев напоминает, что рекламные бюджеты формируются исходя из финансовых возможностей компании: расходы не могут резко повыситься, если продажи не увеличиваются.

По данным Национального рекламного альянса (НРА), доля отечественных рекламодателей в рекламных расходах на ТВ в первом полугодии 2021 года составила 56%. Рост доли российских брендов в НРА связывают с тем, что на рынке «появляются новые локальные компании, а существующие стремятся укрепить свои позиции».