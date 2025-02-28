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28.02.2025 в 09:05

Россияне смогут усилить защиту аккаунтов на маркетплейсах

Правительство предложило использовать биометрию в качестве «дополнительного барьера» от мошенников

Пользователи маркетплейсов и онлайн-сервисов получат новые инструменты защиты от мошенников. В частности, они смогут использовать биометрию в дополнение к стандартному логину и паролю, что позволит исключить взлом аккаунтов и защитить персональные данные и средства. Об этом со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко пишет «Интерфакс».

Механизм с биометрией — часть правительственного законопроекта по борьбе с кибермошенничеством. Авторы инициативы подчеркивают, что даже если злоумышленники получат доступ к паролю или перехватят СМС-код, «дополнительный барьер» не позволит им войти в систему и воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька.

При этом использование биометрии будет полностью добровольным, заверили в аппарате вице-премьера.

«Мы убеждены, что возможность ее [биометрии] установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности», — приводятся в релизе слова Григоренко.

Двухфакторная аутентификация с возможностью биометрической защиты повысит безопасность цифровых платформ, сохраняя удобство пользователей, считают в правительстве.

Законопроект, содержащий порядка 30 мер по противодействию интернет- и телефонному мошенничеству, был одобрен правительством 13 февраля и внесен в Госдуму 15 февраля.

Россия маркетплейсы кибермошенников
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