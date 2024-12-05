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05.12.2024 в 16:00

Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

Аферисты устраивают розыгрыши призов от имени брендов

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Мошенники начали создавать в Telegram поддельные аккаунты известных брендов и проводить от их имени конкурсы и розыгрыши призов. Об этом «Прайм» сообщила маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Так, в связи с проведением распродаж аферисты создали в Telegram ботов, оформленных в виде одного известного маркетплейса (собеседница агентства не стала уточнять, о какой именно онлайн-площадке идёт речь). Они предлагали поучаствовать якобы в розыгрыше призов.

Жертвам сообщали о выигрыше и пытались узнать персональную информацию якобы для зачисления или передачи приза: доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса и данные банковских карт.

Бастрыкина отметила, что реальные представители брендов при проведении розыгрышей не требуют такие данные клиентов.

Ранее сообщалось, что 70% опрошенных россиян сталкивались с кибермошенничеством. Злоумышленникам нужны номера карт и банковские счета, логины, коды и пароли, а также доступ к личным устройствам и паспортные данные.

Telegram Мошенники маркетплейсы
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