«Здесь на тебя плевать»: городские афиши раскрывают правду жизни улиц в рекламе «Ночлежки»

Благотворительная организация для помощи бездомным из Санкт-Петербурга «Ночлежка» совместно с креативными агентствами Great и Cooldown production представила видеоролик «Голоса афиш» в рамках новой рекламной кампании. В записи видео приняли участие известные исполнители — Борис Гребенщиков («Аквариум»), Noize MC, Гречка и Кирилл Иванов («СБПЧ»).

В рекламе музыканты заговорили с промокших под дождем афиш: «Здесь всем на тебя плевать», «На улице у тебя нет даже имени» — такие жестокие уроки преподает жизнь бездомным. Улица, единственное место их укрытия, отнимает последнюю надежду на полноценную социализацию и комфортную среду. Артисты призывают принять участие в поиске выхода из сложившейся ситуации.

Как сообщили в «Ночлежке», звезды снялись в рекламе безвозмездно. Авторы видео уверяют, что с бездомностью можно справиться только вместе с поддержкой всего общества, если найдутся те, кто придет на помощь уязвимому слою населения.

Этой рекламой создатели стремились донести до как можно большего числа людей важную мысль о том, что улица — «это не выбор».