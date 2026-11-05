«Нишевый», «прайм-эра», «иишка»: «Грамота.ру» представила шорт-лист «Слова года-2026»

В список из 10 новых слов акции «Слово года — 2026», частотность употребления которых выросла, вошли «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала «Грамота.ру».

По оценке экспертов, прилагательное «дофаминовый» вышло за пределы научной терминологии и стало обозначать яркие, необычные вещи, вызывающие положительные эмоции. Слово «прайм-эра» используют для описания определенного периода в жизни человека.

Лингвисты выделили три основных направления в шорт-листе: технологии, эмоции и разговорные обозначения типажей людей. Половину списка составила лексика, связанная с искусственным интеллектом: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка».

К эмоциональной лексике эксперты отнесли слова «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра». Еще одну группу составили сленговые обозначения людей — «воздухан» и «тревожник». По словам лингвистов, эта категория пополняется на протяжении последних лет, в том числе словами «скуф», «нормис» и «масик».

На первом этапе акции было собрано более 500 слов. Короткий список сформировали на основе динамики поисковых запросов и частотности употребления в блогах, социальных сетях и СМИ по данным системы мониторинга СКАН. В начале декабря более 400 лингвистов выберут победителя, который войдет в цифровой метасловарь «Грамоты.ру».