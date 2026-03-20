Никто не получит «индульгенции»: PwC будет увольнять за отказ работать с ИИ

Глава американского подразделения PwC Пол Григгс заявил, что старшие сотрудники, не считающие ИИ стратегическим приоритетом, с высокой вероятностью будут заменены теми, кто готов активно использовать эту технологию. По его словам, никто в компании не получит «индульгенции» в этом вопросе, пишет The Guardian.

Григгс подчеркнул, что подход PwC к найму персонала меняется на фоне технологических сдвигов, однако компания продолжает инвестировать в привлечение талантов. В частности, она увеличивает долю специалистов по работе с данными и инженеров, сокращая относительное число традиционных консультантов и бухгалтеров. Он также отметил, что сотрудники, рассчитывающие отказаться от использования ИИ, «не задержатся здесь надолго».

По словам Григгса, дальнейшее развитие ИИ приведет к изменению моделей ценообразования в отрасли. Все большую роль будет играть оплата за результат, а не за затраченное время — и клиенты, как ожидается, будут готовы поддержать такой подход, поскольку для них ключевым остается конечный эффект.

Консалтинговая отрасль считается одной из наиболее уязвимых к влиянию искусственного интеллекта: технологии уже способны автоматизировать задачи, связанные с бухгалтерией, исследованиями и анализом бизнес-процессов. При этом крупнейшие игроки рынка — PwC, Accenture и McKinsey — одновременно выигрывают от роста спроса на внедрение ИИ со стороны клиентов.

В прошлом году PwC сократила около 5600 сотрудников, а общая численность персонала снизилась до менее чем 365 тысяч человек по всему миру. Компания также трансформирует часть налоговых и консалтинговых услуг в автоматизированные решения на базе ИИ, которые будут доступны по подписке. В отличие от традиционной модели с почасовой оплатой, такие сервисы смогут работать без прямого участия сотрудников PwC.

Ранее сообщалось, что Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) рассматривает возможность масштабного сокращения штата на фоне растущих инвестиций в искусственный интеллект. Увольнения могут затронуть около 20% сотрудников.