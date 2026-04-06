06.04.2026 в 14:50

Независимые издатели рассказали, как их обманул Google

Они обвиняют компанию в игнорировании проблем и краже трафика

Независимые издатели в соцсетях рассказали о своем опыте взаимодействия с компанией Google: компания проигнорировала их просьбы, а трафик продолжает «съедать» искусственный интеллект. Таким образом, корпорация, пообещав решить проблемы издателей, ничего не сделала.

В октябре 2024 года Google пригласил 20 независимых издателей сайтов в свою штаб-квартиру в Маунтин-Вью. Компания обещала поговорить об их проблемах. В ходе обсуждений представители Google сетовали, что даже качественные материалы не всегда корректно отображаются в поиске, а причины падения ряда сайтов остаются неясными.

Двое издателей Майк Хардакер из Mountain Weekly News и Ратледж Догетт из TechRaptor опубликовали подробности последствий этой встречи. По словам Хардакера, на совещании издателям предложили не выносить проблемы в публичное поле, а передать все наблюдения в виде подробных внутренних отчетов.

Издатели подготовили десятки страниц аналитики, включая технические данные, журналы изменений и примеры некорректной индексации. Однако, как утверждают авторы, в ответ они не получили никаких разъяснений и не увидели результатов, то время как новые функции искусственного интеллекта постепенно оттягивали на себя пользовательский трафик.

Приведенные ими данные показывают масштаб потерь. Например, сайт TechRaptor за несколько лет лишился до 80% трафика, несмотря на сотни технических улучшений и значительные инвестиции в SEO. Проект Mountain Weekly News, в свою очередь, потерял более 90% посещаемости, что привело к резкому падению доходов. При этом издатели отмечают парадокс: их контент продолжает использоваться в поиске и даже в AI-ответах, но без реального перехода пользователей на их сайты.

В своих документах авторы предложили конкретные изменения: от более прозрачной диагностики в инструментах Google до механизмов подтверждения оригинальности контента и пересмотра роли агрегаторов вроде Reddit. Особую обеспокоенность вызывает рост AI-обзоров, которые отвечают на запросы пользователей прямо в поиске, снижая кликабельность ссылок. Однако в корпорации им дали понять, что скорые обновления алгоритмов не вернут прежние объемы трафика, поскольку формат поисковой выдачи уже кардинально изменился.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начнет расследование в отношении Google по подозрению в занижении позиций в результатах поиска новостных изданий, публикующих спонсируемый или рекламный контент.

Юлия Топольская
Google
