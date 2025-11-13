Sostav.ru

13.11.2025 в 16:20

Еврокомиссия готовит расследование против Google из-за возможного занижения рейтинга СМИ

Регулятор проверит, не нарушает ли политика компании Закон о цифровых рынках, ограничивая доходы издателей от рекламного контента

Европейская комиссия (ЕК) готовится начать расследование в отношении Google по подозрению в занижении позиций в результатах поиска новостных изданий, публикующих спонсируемый или рекламный контент. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к процессу.

Расследование пройдет в рамках Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который регулирует деятельность крупных онлайн-платформ. В случае подтверждения нарушений компании грозит штраф размером до 10% от глобального оборота.

По данным FT, ЕК намерена объявить о расследовании уже 14 ноября. Поводом стали жалобы издателей, которые утверждают, что политика Google по борьбе со «злоупотреблением репутацией сайта» приводит к падению поискового трафика и доходов от рекламных публикаций.

Google заявляет, что ограничения направлены против манипулятивного контента, созданного для искусственного повышения позиций в поиске. Однако издатели считают, что компания не делает различий между низкокачественным SEO-контентом и законной нативной рекламой, соответствующей редакционным стандартам.

Эксперты отмечают, что политика Google усиливает давление на медиаиндустрию, уже сталкивающуюся с падением рекламных доходов. Издатели опасаются, что новые правила лишают их жизненно важных источников финансирования.

Если расследование подтвердит нарушения, Google может быть обязана изменить подход к оценке спонсируемого и рекламного контента. А случай может стать прецедентом в применении DMA к алгоритмам поисковых систем и определить границы влияния платформ на цифровые СМИ.

Ранее издатели подали антимонопольные иски против функции Google AI Overviews. Они утверждают, что компания использует их контент для создания сводок с помощью ИИ, не предоставляя возможности отказаться от этого. В исках говорится о снижении трафика более чем на 34%, когда в результатах поиска появляются сводки с помощью ИИ.

Google СМИ Еврокомиссия
