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18+
07.07.2026 в 13:40

Next может выйти на рынок люкса

Британский ретейлер изучает приобретение знаменитой сети универмагов Harvey Nichols

Британская розничная компания Next plc рассматривает возможность приобретения сети люксовых универмагов Harvey Nichols. Потенциальная сделка может вывести Next в новый для компании сегмент — рынок товаров класса люкс, сообщает Sky.

По данным источников, переговоры находятся на ранней стадии. Next изучает возможность подачи предложения о покупке бизнеса, который его нынешний владелец, гонконгский миллиардер Диксон Пун, выставил на продажу после нескольких десятилетий владения. Сами компании ситуацию пока не комментируют.

Next в последние годы активно развивает стратегию роста через поглощения. Компания приобрела доли или полностью выкупила бренды Reiss, FatFace, Joules и Cath Kidston, а также получила лицензии на развитие в Великобритании таких марок, как Gap и Victoria's Secret.

Однако до сих пор Next работала преимущественно в массовом и премиальном сегментах, тогда как Harvey Nichols занимает позицию одного из знаковых игроков британского рынка роскоши. Сеть управляет флагманским магазином в лондонском Найтсбридже, а также магазинами в Великобритании и на Ближнем Востоке. При этом Harvey Nichols несколько лет испытывает финансовые сложности, поэтому потенциальный новый владелец может пересмотреть структуру бизнеса, включая формат магазинов и использование бренда.

В прошлом году мировой рынок люкса впервые за 15 лет продемонстрировал спад. Аналитики объяснили это ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью, осторожностью потребителей в Китае и США

Юлия Топольская
NEXT
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