Next может выйти на рынок люкса

Британская розничная компания Next plc рассматривает возможность приобретения сети люксовых универмагов Harvey Nichols. Потенциальная сделка может вывести Next в новый для компании сегмент — рынок товаров класса люкс, сообщает Sky.

По данным источников, переговоры находятся на ранней стадии. Next изучает возможность подачи предложения о покупке бизнеса, который его нынешний владелец, гонконгский миллиардер Диксон Пун, выставил на продажу после нескольких десятилетий владения. Сами компании ситуацию пока не комментируют.

Next в последние годы активно развивает стратегию роста через поглощения. Компания приобрела доли или полностью выкупила бренды Reiss, FatFace, Joules и Cath Kidston, а также получила лицензии на развитие в Великобритании таких марок, как Gap и Victoria's Secret.

Однако до сих пор Next работала преимущественно в массовом и премиальном сегментах, тогда как Harvey Nichols занимает позицию одного из знаковых игроков британского рынка роскоши. Сеть управляет флагманским магазином в лондонском Найтсбридже, а также магазинами в Великобритании и на Ближнем Востоке. При этом Harvey Nichols несколько лет испытывает финансовые сложности, поэтому потенциальный новый владелец может пересмотреть структуру бизнеса, включая формат магазинов и использование бренда.

В прошлом году мировой рынок люкса впервые за 15 лет продемонстрировал спад. Аналитики объяснили это ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью, осторожностью потребителей в Китае и США