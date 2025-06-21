Мировой рынок люкса впервые за 15 лет демонстрирует спад

После более чем десяти лет устойчивого роста глобальный рынок люкса впервые с 2009 года показывает отрицательную динамику, пишет WWD со ссылкой на весеннее исследование Bain & Company и фонда Altagamma.

По итогам 2024 года объем рынка составил 364 млрд евро, снизившись с рекордных 369 млрд в 2023-м. Таким образом, рынок сократился примерно на 1% по текущим валютным курсам.

Падение продолжилось и в первом квартале 2025 года — по оценкам аналитиков, спад составил от 1 до 3%. В Bain & Company объясняют это сразу несколькими факторами: ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью, осторожностью потребителей в Китае и США, а также естественным охлаждением после пандемийного потребительского бума.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте личных товаров класса люкс — одежде, часах, украшениях и аксессуарах. При этом бренды с сильным локальным позиционированием и акцентом на устойчивое развитие демонстрируют большую устойчивость к изменениям.

Аналитики называют происходящее переходом к «новому реализму»: эпоха двузначного роста подходит к концу, и отныне игроки рынка будут расти медленнее, избирательнее и технологичнее. Основные драйверы — инновации, омоложение аудитории, ESG-инициативы и цифровизация клиентского опыта.

Несмотря на глобальное замедление и уход крупных западных брендов, российский рынок люкса в 2025 году продолжает расти — не в абсолютных цифрах, а в доле и значении внутри fashion-сегмента. По данным Fashion Consulting Group и CDEK.Shopping, в первом квартале этого года доля люкса достигла 17 %, тогда как еще в 2024-м она держалась на уровне 10−12 %.

При этом объемы продаж остаются ниже докризисных: с $4,3 млрд в 2021 году рынок упал до $2,06 млрд в 2024-м, и пока не показывает признаков полного восстановления.