Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.07.2026 в 14:20

Netflix, Sony и Paramount ведут переговоры о покупке соцсети для киноманов Letterboxd

Оценка компании достигает $250 млн

Социальная сеть для киноманов Letterboxd вскоре может сменить владельца. Netflix, Sony Pictures и Paramount Skydance провели предварительные переговоры о возможной покупке компании. Нынешние владельцы готовятся к весьма выгодному выходу из актива после периода стремительного роста пользовательской базы. Об этом пишет Hypebeast.

Letterboxd — это социальная платформа, позволяющая делиться своими кинопредпочтениями. Ее можно использовать как дневник для записи мнений о фильмах в процессе просмотра или просто для ведения списка просмотренных картин.

Канадский холдинг Tiny приобрел 60% акций Letterboxd в 2025 году. Сейчас владельцы совместно с инвестиционным банком LionTree изучают возможность продажи, исходя из оценки компании в $250 млн. Сооснователи Мэттью Бьюкенен и Карл фон Рандоу сохраняют за собой оставшиеся 40% акций и продолжают руководить операционной деятельностью Letterboxd.

Интерес к соцсети проявляют не только медиаконгломераты. Возможность сделки рассматривают частные инвестиционные компании TPG и RedBird Capital. О покупке задумывается сооснователь Reddit Алексис Оганян, а также компания Versant, выделившаяся из состава Comcast ранее в этом году.

Ажиотаж среди потенциальных покупателей подчеркивает ценность нишевых сообществ с высоким уровнем вовлеченности аудитории. Рост популярности Letterboxd ускорился во время пандемии и с тех пор не замедлялся. В августе 2022 года число пользователей составляло около 6,5 млн, сегодня показатель превышает 30 млн активных учетных записей по всему миру. За прошлый год к сервису присоединились10 млн киноманов.

Критики говорят, что передача контроля над Letterboxd производителю контента создаст конфликт интересов. Руководство студии могут обвинить в том, что оно отдает предпочтение собственным релизам в ущерб проектам конкурентов.

Sony Paramount Netflix Letterboxd
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.