Netflix, Sony и Paramount ведут переговоры о покупке соцсети для киноманов Letterboxd

Социальная сеть для киноманов Letterboxd вскоре может сменить владельца. Netflix, Sony Pictures и Paramount Skydance провели предварительные переговоры о возможной покупке компании. Нынешние владельцы готовятся к весьма выгодному выходу из актива после периода стремительного роста пользовательской базы. Об этом пишет Hypebeast.

Letterboxd — это социальная платформа, позволяющая делиться своими кинопредпочтениями. Ее можно использовать как дневник для записи мнений о фильмах в процессе просмотра или просто для ведения списка просмотренных картин.

Канадский холдинг Tiny приобрел 60% акций Letterboxd в 2025 году. Сейчас владельцы совместно с инвестиционным банком LionTree изучают возможность продажи, исходя из оценки компании в $250 млн. Сооснователи Мэттью Бьюкенен и Карл фон Рандоу сохраняют за собой оставшиеся 40% акций и продолжают руководить операционной деятельностью Letterboxd.

Интерес к соцсети проявляют не только медиаконгломераты. Возможность сделки рассматривают частные инвестиционные компании TPG и RedBird Capital. О покупке задумывается сооснователь Reddit Алексис Оганян, а также компания Versant, выделившаяся из состава Comcast ранее в этом году.

Ажиотаж среди потенциальных покупателей подчеркивает ценность нишевых сообществ с высоким уровнем вовлеченности аудитории. Рост популярности Letterboxd ускорился во время пандемии и с тех пор не замедлялся. В августе 2022 года число пользователей составляло около 6,5 млн, сегодня показатель превышает 30 млн активных учетных записей по всему миру. За прошлый год к сервису присоединились10 млн киноманов.

Критики говорят, что передача контроля над Letterboxd производителю контента создаст конфликт интересов. Руководство студии могут обвинить в том, что оно отдает предпочтение собственным релизам в ущерб проектам конкурентов.