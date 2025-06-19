Netflix подписал соглашение с французским вещателем TF1

Netflix и французская медиагруппа TF1 объявили о подписании стратегического соглашения, которое предусматривает совместную дистрибуцию и продвижение контента. Партнерство, направленное на усиление позиций обеих компаний во Франции, охватывает как оригинальные сериалы, так и адаптации популярных форматов медиагруппы, сообщает FT.

Согласно условиям соглашения, Netflix получит эксклюзивные права на дистрибуцию ряда флагманских проектов TF1 за пределами Франции. В свою очередь, TF1 будет транслировать часть контента Netflix на национальном телевидении. Кроме того, компании намерены совместно инвестировать в развитие новых форматов.

Сделка для Netflix — очередной шаг к развитию локальных коллаборациий. TF1, в свою очередь, рассчитывает на рост молодежной аудитории и увеличение цифрового охвата за счет присутствия на платформе Netflix.

Уже с лета 2026 года подписчики Netflix во Франции смогут смотреть каналы TF1 на потоковой платформе.

Ранее сообщалось, что Netflix начинает открывать собственные развлекательные центры Netflix House в США. Первые два появятся уже в конце 2025 года в Техасе и Пенсильвании.