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18+
19.06.2025 в 14:20

Netflix подписал соглашение с французским вещателем TF1

Американский стриминговый гигант расширяет присутствие в Европе

Netflix и французская медиагруппа TF1 объявили о подписании стратегического соглашения, которое предусматривает совместную дистрибуцию и продвижение контента. Партнерство, направленное на усиление позиций обеих компаний во Франции, охватывает как оригинальные сериалы, так и адаптации популярных форматов медиагруппы, сообщает FT.

Согласно условиям соглашения, Netflix получит эксклюзивные права на дистрибуцию ряда флагманских проектов TF1 за пределами Франции. В свою очередь, TF1 будет транслировать часть контента Netflix на национальном телевидении. Кроме того, компании намерены совместно инвестировать в развитие новых форматов.

Сделка для Netflix — очередной шаг к развитию локальных коллаборациий. TF1, в свою очередь, рассчитывает на рост молодежной аудитории и увеличение цифрового охвата за счет присутствия на платформе Netflix.

Уже с лета 2026 года подписчики Netflix во Франции смогут смотреть каналы TF1 на потоковой платформе.

Ранее сообщалось, что Netflix начинает открывать собственные развлекательные центры Netflix House в США. Первые два появятся уже в конце 2025 года в Техасе и Пенсильвании.

TF1 Netflix
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