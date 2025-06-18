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18+
18.06.2025 в 13:15

Netflix откроет собственные развлекательные центры

В них можно попробовать еду из «Игры престолов» и поиграть в «Игру в кальмара»

Netflix

Netflix начинает открывать собственные развлекательные центры Netflix House в США. Первые два появятся уже в конце 2025 года в Техасе и Пенсильвании, прямо на территории бывших крупных моллов, а третье заведение откроется в Лас-Вегасе в 2027 году.

Netflix House предложит посетителям уникальный опыт взаимодействия с контентом, производимым стриминговым сервисом. Там фанаты могут погрузиться в любимые сериалы и фильмы, а также участвовать в различных мероприятиях и квестах.

На территории расположатся кафе, которые предложат меню, вдохновленное контентом из Netflix, а также магазины, где можно приобрести мерч, связанный с популярными шоу. Там также будут проводиться тематические вечера, киновикторины, встречи с актерами и режиссерами.

Netflix

Netflix отмечает, что это будет увлекательное место, где можно не только смотреть любимые шоу, но и стать их частью. Кроме того, локации будут регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что холдинговая компания «Остров мечты», в которую входит одноименный парк развлечений, намерена масштабировать этот проект в регионы России, а также в страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Netflix
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